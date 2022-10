Renunció Adrián Urrutia como subsecretario de Diversidad

Adrián Urrutia, hasta el día de hoy subsecretario de Diversidad del gobierno de la provincia del Neuquén, renunció este lunes a su cargo luego de una serie de denuncias de abuso, acoso y violencia presentadas en la Justicia.

En una carta dirigida de manera directa al gobernador Omar Gutiérrez, Urrutia detalló:

"Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para presentarle mi renuncia al cargo de Subsecretario de Diversidad con el que oportunamente me honrara. Las denuncias hacia mi persona están opacando uno de los grandes aciertos de nuestro gobierno provincial como han sido las políticas públicas para las personas LGBT+.

Siempre tuve en claro que el objetivo principal de alcanzar la igualdad real para el colectivo de lesbianas, gays, trans, intersex y no binarias nunca podía estar por encima de objetivos particulares, sectoriales o personales, por ello es que también acepté ser un funcionario extra partidario.

No nací en la función pública, ha sido mi militancia la que me ha llevado a ocupar distintos espacios políticos, institucionales y sociales entendiendo las construcciones de manera colectiva, jamás me até a un cargo, por el contrario. A partir de mi renuncia podre poner toda la energía en demostrar mi inocencia ya que nunca violé a nadie, no ejerci violencia y jamás tuve intenciones de acosar sexualmente a nadie.

Quiero agradecerle su confianza, la libertad y apoyo brindado en estos 7 años de gestión para todo lo que hemos construido a lo largo y ancho de nuestra provincia.

Finalmente, decirle que ni el objetivo de construir una ciudadanía más igualitaria, ni la gestión de gobierno, ni su persona, ni la mía, ni mi familia nos merecemos atravesar esta situación, cuando la verdad se sepa, Ud y yo, estaremos con la tranquilidad de que actuamos correctamente. Yo presentando la renuncia y Ud. aceptándomela. Alli, algunos podremos estar tranquilos de que no nos aferramos a un cargo, sino a nuestra dignidad que debe estar por encima de todo, siempre. Estoy convencido que el mejor juez es el tiempo, que nos pone a cada uno en el lugar que corresponde".

En tanto, desde el propio Gobierno se aceptó la dimisión, y se comunicó de la siguiente manera:

"Se aceptó la renuncia del subsecretario Adrián Urrutia.

Presentó su dimisión al cargo de subsecretario de Diversidad, tras permanecer varios días fuera de la oficina laboral por licencia.

Este mediodía se aceptó la renuncia de Adrián Urrutia al cargo que ejercía como subsecretario de Diversidad de la Provincia.

El ahora ex funcionario del ministerio de las Mujeres y de la Diversidad había sido denunciado por abuso sexual. A partir del momento en que se tomó conocimiento de tal situación, desde ese organismo se adoptaron medidas cautelares y precautorias para garantizar y preservar derechos, así como también para asegurar el correcto cumplimiento de los procedimientos, tanto administrativos como judiciales, de las personas involucradas.

Tal como aseguró el Ministerio de las Mujeres y de la Diversidad, el gobierno provincial no avala situaciones y tratos que impliquen la vulneración de derechos".