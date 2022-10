La original app creada por pibes neuquinos: las farmacias de turno, a un click

De la cotidianidad, pueden surgir ideas originales y creativas, incluso, capaces de satisfacer la demanda de toda una localidad. Ese fue el caso de un grupo de jóvenes estudiantes de la Escuela Don Jaime de Nevares de Villa La Angostura, que junto a la Cooperativa de programación Foqus, desarrollaron una aplicación gratuita destinada a informar las farmacias locales de turno. La tecnología y el conocimiento, con algo de practicidad, puestos al servicio de los usuarios.

Todo comenzó cuando algunos integrantes de la cooperativa llevaron la propuesta a los directivos del establecimiento para iniciar cursos de capacitación en software con estudiantes del nivel medio. Tras lograr un acuerdo con la escuela, el objetivo fue, además de lograr que los jóvenes aprendieran a programar y diseñar páginas web, desarrollar una aplicación que cubriera alguna necesidad de la población.

“Yo me empecé a interesar en este tema cuando estaba en el secundario, pero no había nada de información al respecto. Por eso, cuando arranqué a trabajar en la coope, me dediqué a pensar en formas de llevar la programación a los estudiantes”, relató Joaquín Mansilla, socio de Foqus y uno de los cabecillas del proyecto, en diálogo con AM 550 y 24/7 Canal de Noticias de Neuquén.

El joven programador, radicado en la ciudad cordillerana, explicó que luego de analizar diferentes propuestas, la idea de elaborar una app capaz de informar las farmacias locales de turno empezó a ganar terreno, especialmente, por el comentario repetido de los vecinos reclamando una solución de este tipo.

Luego de varías semanas de trabajo, el grupo terminó logrando una aplicación libre y abierta; capaz de identificar en tiempo real los locales abiertos al público en la ciudad. “La idea es seguir con proyectos de este tipo, que den una solución a problemas del día a día”, adelantó Mansilla durante la comunicación con el programa Mejor de tarde. “Dentro del equipo de este proyecto tenemos varias áreas, diseño, atención al usuario, y también otra parte más técnica, que trabajan en conjunto para lograr el mejor desarrollo posible”, añadió.

Al ser consultado sobre lo que se necesita para iniciarse en el campo de la programación, una de las tareas con más salida laboral en la actualidad, el representante de Fiqus comentó que solo hace falta “tener una computadora o un celular”, que permita acceder a toda la información disponible en internet. De igual manera, sostuvo que lo complejo no es aprender a trabajar con los programas, sino definir la utilidad que se le quiera destinar a ese desarrollo: “Ver cómo se puede llevar a la realidad el diseño de un programa es sin dudas lo más difícil”.

La app, que solo tiene un par de semanas, ya fue muy bien recibida por la población y promete con seguir creciendo en los próximos meses, incorporando nuevas funciones y más información. “Ojalá estas experiencias se repitan con más frecuencias en otras escuelas de la provincia y el país, porque es lo que se viene y todavía tenemos mucho para hacer”, finalizó el programador, que también anticipó nuevos proyectos basados en los valores y principios del cooperativismo.