Crió 6 años a su hija del corazón y la Justicia los quiere separar

"Se entiende por -Centro de Vida- el lugar donde las niñas, niños y adolescentes hubiesen transcurrido en condiciones legítimas la mayor parte de su existencia", dice parte de la Ley 26.061, en donde menciona la base de crianza de niños, niñas y adolescentes. Este artículo número 3 parece que cada día se va disipando rápidamente, ya que es sabido que la Justicia y sobre todo, los Juzgados de Familia, no interpretan esto de la misma manera.

Estamos hablando de miles de ejemplos, que por la demora y la ineficiencia al momento de resolver aquellas situaciones en las que padres y madres no pueden ver a sus hijos por conductas obstructivas, en donde las falsas denuncias son -lamentablemente- protagonistas.

Esta semana, AM550 y CN247 recibió una denuncia de un oyente que contó una triste historia. Durante seis años, crió a una niña que había vivido situaciones realmente penosas por parte de su familia biológica. La madre de la pequeña intentó ahogarla en un balde de agua, en medio de una vida llena de adicciones y que no murió de milagro. Luego, la niña fue 'adoptada' por su abuela biológica.

Para entender la historia, ese necesario volver en el tiempo para mencionar algunos detalles importantes. Nicolás estaba en pareja con una chica que perdió un embarazo, situación que derivó en numerosos inconvenientes en la salud mental de ambos. Pasaron varios meses del desenlace, hasta que Nicolás se encontró con una nena que estaba internada en el hospital de Centenario y que estaba abandonada y nadie se hacía cargo. Con el paso de semanas, comenzó a visitarla al hospital de la localidad neuquina y entabló una relación de padre-hija. La tenencia de la pequeña pasa nuevamente a su abuela biológica, aunque se inicia una relación compartida con Nicolás y madre de Nicolás.

Transcurridos seis años de esta situación en donde la nena tenía una vida que compartía casa con Nicolás y su madre y luego con su abuela biológica. Los problemas surgen y salen a la luz cuando las autoridades del jardín de la pequeña la ve con algunos signos de violencia sobre su cuerpo y en ese momento se sabe que Nicolás no era el padre biológico, si no de 'corazón'. En este difícil contexto, el Juzgado de Familia interviene y decide otorgarle la tenencia a la abuela biológica, a pesar de haber sido golpeada y abusada.

En diálogo con AM550 y CN247 , Nicolás Poo, padre de 'corazón' de la nena, comentó que "Gloria Díaz -abuela de la pequeña- me la entrega con 4 meses de vida y me dijo que yo a partir de ese momento era el padrino y me hice cargo de absolutamente todo. Hace cuatro semanas, mi hija denuncia en el Jardín 28 del barrio Sapere de que la abuela materna le había pegado con un palo de escoba en la espalda y la desnudó en la calle".

Como mencionamos anteriormente, el Jardín entrega la nena a su abuela materna que tiene la custodia legal hace un año. Nicolás, menciona que ya había denunciado la situación desde 2017 en el Juzgado de Familia, pero nunca obtuvo una respuesta. "Me dijeron que si seguía jodiendo con el tema, la nena podía terminar en un orfanato. Según mi abogada, tengo un derecho de ley que me otorga la tenencia luego de varios años de crianza", agregó Nicolás.

Los relatos son claros: la nena apareció un día en el Jardín con golpes, quemaduras de cigarrillos en los brazos, producto de abusos físicos que sufrió por parte, no solo de su abuela biológica, sino también de la pareja. "Estoy desesperado, no sé qué hacer y necesito que el Juez Sepúlveda me dé una respuesta. No quiero que mañana aparezca en los diarios la noticia de que mi hija fue violada y asesinada", expresó Nicolás, el padre de 'corazón' de la pequeña.

Fuente: AM550