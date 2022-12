Productores realizan un tractorazo sobre la Ruta 22

Chacareros nucleados en la Asociación de productores del Alto Valle junto a la Cámara de Cipolletti y de Fernández Oro iniciaron esta mañana un tractorazo. Reclaman al gobierno de Río Negro mayores recursos para el sector frutícola. La movilización se inició en Allen, en el acceso Martin Fierro y Ruta Nacional 22, en la zona del predio de la Fiesta de la Pera, pasarán por Fernández Oro y confluirán durante la mañana en la rotonda de la Rutas Nacionales 22 y 151. Según anticiparon el objetivo no será cortar las rutas, aunque el tránsito de verá ralentizado.

¿Qué dijo el gobierno rionegrino?

Ante los anuncios de movilización de los productores, el ministro de Producción, Carlos Banacloy mantuvo este miércoles un encuentro con los representantes de las cámaras de productores de Cipolletti, Cervantes, Huergo, Mainqué y Rio Colorado, Avellaneda y la Federación de Productores de Fruta Rio Negro y Neuquén.

Señaló que “somos productores de alimentos. La fruticultura es una actividad que genera mano de obra intensiva directa e indirecta y además es parte del arraigo de nuestros Valles, por eso es que venimos trabajando, no solo en asistencia para capital de trabajo y difiriendo impuestos, sino en asistencias estructurales de largo plazo que protejan las producciones de manera permanente”.

Explicó que los puntos puestos en marcha a partir de gestiones de la provincia con el gobierno Nacional son: 210 millones de pesos de compensación inmediata a productores afectados por heladas y granizo en octubre de 2022; 1.000 millones de pesos de los cuales una parte va a ser asignado a sanear deudas generadas por los productores en emergencia desde el año anterior y otra parte a nuevos financiamientos. Esto se pondrá en marcha a partir del primer trimestre del 2023. La implementación de un tipo de cambio diferencial para peras exportadas entre los meses de enero y abril con mecanismo de aseguramiento de recepción directa al productor. Además, confirmó que desde el ministerio de Trabajo se están realizando las gestiones por los REPRO.

Por otra parte, también se presentó ante la Comisión Nacional de Emergencia y Desastre Agropecuario la extensión de emergencia y/o desastre agropecuario por heladas y granizo ocurridas en el año 2021 y la declaración de emergencia y/o desastre agropecuario por los eventos de heladas y granizo ocurridos en las últimas semanas.

Esta mañana, Carlos Borocci de la Asociación de Productores del Alto Valle señaló a Mejor Informado que “estos anuncios no cambian en nada la situación, porque no hay resultados concretos a todos los planteos que realizamos. Banacloy repite lo que dijo el ministro Sergio Massa. El primer trimestre del año próximo el secretario de Agricultura analizará con cada economía regional las necesidades. Y recién ahí se evaluarán las medidas a adoptar”.

Agregó que “no hay nada respecto al precio de la fruta, precio de la fruta de industria, costo de energía diferencial para los productores, tipo de cambio diferencial en el dólar para la exportación. En Mendoza, Massa dijo que el 20 de noviembre habría un dólar agrícola para las economías regionales, no se cumplió con lo anunciado hace 20 días. Hasta que no veamos las respuestas concretas estaremos luchando para que no desaparezca un productor más cada 4 días como viene sucediendo”.