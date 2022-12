Indemnizan a criancero que sufrió matanza de chivos

Las matanzas de chivos y ovejas por parte de pumas o perros son relativa y lamentablemente habituales en los alrededores de ciertas localidades neuquinas, donde incluso hay pobladores que salen a cazar a los pumas, pese a las prohibiciones. Sin ir más lejos, en julio último, cuatro sujetos se filmaron con sus “trofeos de caza” luego de haber matado a una hembra y a sus tres cachorros, lo que motivó que los penalizaran.

Lo nuevo es que en octubre último hubo una nueva matanza de chivos que no fue atribuida a pumas (cuando la hembra les enseña a cazar sus cachorros matan mucho más de lo que necesitan para comer) sino a perros, y el gobierno de la provincia de Neuquén indemnizó al criancero.

Lo que hizo fue otorgarle un aporte económico no reintegrable a Víctor Matías M., poblador de la Comisión de Fomento de Villa Nahueve, para que pudiera cubrir los daños sufridos por la mortandad cabríos “producto del accionar de perros”. El gobierno indemniza a los crianceros que sufren ataques contra sus rebaños y es por eso que los defensores de los animales entienden que es inadmisible y condenable que haya quienes salgan a acorralar y a dispararles a los pumas. Lo que deben hacer es una denuncia.

Cabe destacar que en julio último, la provincia le otorgó un aporte económico no reintegrable a Juan Pedro, criancero del Paraje Trailathue (en la zona de Taquimilán), “destinado a cubrir daños sufridos por la mortandad de animales producto del accionar de un puma, el pasado mes de enero”.

Mientras que, en febrero de 2021, el aporte no reintegrable fue para Abelardo C. de El Cholar, “quien sufrió la mortandad de más de ochenta y siete animales cabríos a raíz del ataque de un depredador”, sobre el que no se brindaron precisiones pero se supone fue un puma.