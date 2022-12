Gutiérrez dijo que "la fecha de elecciones no está definida” y se sabrá en diciembre

El gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, aseguró este lunes por la mañana durante el lanzamiento de la temporada turística de verano, que la fecha de las elecciones provinciales 2023 se definirá antes de fin de año.

Acompañado por el vicegobernador, Marcos Koopmann, Gutiérrez aseguró que la fecha “aún no está definida”; pero “es esperable que se defina en diciembre”, para que “los distintos proyectos lleguen con tiempo”.

Subrayó que “el Movimiento Popular Neuquino (MPN, que lleva como candidato a gobernador a Koopmann) lanzó su proyecto en tiempo y forma”.

Ya se había adelantado que las elecciones provinciales (en las que también se votarán diputados), serán el mismo día que las municipales de la ciudad de Neuquén, que votará intendente y concejales. Las convocatorias son potestad del gobernador y del intendente, Mariano Gaido, respectivamente.

“Como gobernador tengo que escuchar las distintas voces de los distintos proyectos políticos, para visualizar cuál es la mejor fecha; y eso es lo que estoy haciendo desde hace algún tiempo”, sostuvo el gobernador y agregó: “He escuchado prácticamente a todos y estamos en la recta final para tomar una decisión”. En ese sentido señaló que “si bien es una decisión del gobernador, no será a espaldas de la ciudadanía”.

Gutiérrez no sólo habló como gobernador, sino también como presidente del MPN y diferenció las responsabilidades. “Solamente el MPN ha decidido quienes son sus candidatos”; lo hizo “en la libertad de elegir y ser elegido; el resto está llevando adelante (ese proceso) pero ya se está acabando el tiempo y no me gustaría que la convocatoria los tome por sorpresa”.

“Pasando a lo partidario, el MPN está muy bien, nuestros candidatos están llevando adelante un trabajo muy interesante cara a cara (con los vecinos) para ir elaborando el programa de gobierno que empalme, porque nosotros no podemos parar las obras ni los programas”, sostuvo y acotó: “Noto una alegría, una expectativa y un interés muy importante, hoy el MPN es ganador”.

“El MPN ha dado previsibilidad”, ya tiene “a todos sus candidatos en la línea de largada”, además “la sociedad tiene en claro cuáles son los valores de libertad, independencia, autonomía, justicia socias y federalismo”, que representa el partido, sostuvo. Y trazó una comparación con otras fuerzas políticas: “En algunos casos están viendo cuáles son los coches con los que van a correr y en otros cuáles son los conductores; pero el MPN está lejos de improvisar o de ofrecer un salto al vacío o espejitos de colores”.

Consultado sobre las campañas, recordó que el partido tuvo internas y dijo que “si (otros) están nerviosos por el trabajo que están realizando Marcos Koopmann y Mariano Gaido ese es otro tema; yo veo que nuestros candidatos no se esconden y plantean soluciones”.

Del mismo modo, subrayó que “el MPN se prestará con espacios políticos que deciden sumarse, para decirle no a la traición, sí a la libertad, a la independencia, a la autonomía y a la lealtad; no al centralismo”. “El único proyecto que garantiza como quiere vivir el pueblo de la provincia de Neuquén es el MPN, todos los demás tienen referencia a 1.100 kilómetros de distancia se llamen como se llamen, estén creados o se estén creando de la noche a la mañana”, agregó.

“Nuestra centralidad está puesta en el pueblo de la provincia de Neuquén”, concluyó el gobernador. Tras destacar la aprobación de leyes como la reducción del impuesto a las Ganancias y el boleto estudiantil gratuito en toda la provincia, Koompann subrayó que “con la escucha permanente estamos defendiendo al pueblo de la provincia”; como así también “a Vaca Muerta, de los ataques que vienen de Buenos Aires y que quieren llevarse los recursos de los neuquinos”.