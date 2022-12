Fracasó la reunión: UPCN también plantó a Carreras

La reunión del Consejo de la Función Pública convocada por el gobierno de Arabela Carreras fue un fracaso. A la baja ya anunciada por parte de ATE y el paro con movilizaciones en toda la provincia que está cumpliendo durante este martes, se sumó UPCN.

Esta mañana, desde UPCN explicaron que “rechazamos la participación a una reunión meramente informativa. Pretendemos que sea de carácter resolutiva, ante el incumplimiento por parte del gobierno, del acta paritaria del 10 de noviembre 2022 que estableció que la modalidad consiste en adelantar el 10% por planilla complementaria que se abonará la última semana de noviembre y posterior ajuste del 6 % con la liquidación del mes.”

Agregaron que “el Ejecutivo no solo debe dar explicaciones, sino que tiene la obligación de corregir el grave error de no cumplir con lo establecido en el acta paritatia. Lamentamos la liviandad con la que el gobierno está tratando un error cometido por el área de liquidación de sueldos. Es un tema delicado como los salarios de los empleados públicos en una época del año tan sensible para todos los trabajadores. Nos encontramos en un estado de conflicto que no abandonaremos hasta que se nos convoque urgente a nueva reunión del consejo de la Función Pública”.