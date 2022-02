A los que no tienen dos vacunas no los dejan entrar

El intendente de Cutral Co, José Rioseco, no dejará que aquellos que no tengan el esquema completo de la inmunización contra el Covid-19 (dos vacunas) ingresen al Parque de la Ciudad a disfrutar de los espectáculos y actividades del Ciclo de Verano.

En los requisitos que dio a conocer el municipio se expresa que es obligatorio concurrir con barbijo y pasaporte sanitario o carnet de vacunación contra el Covid-19 en el que conste que se han aplicado ambas dosis. Advierte que son requisitos “excluyentes” pero nada dice de la tercera dosis o dosis de refuerzo.

Las actividades incluyen maquillaje artístico para el público infantil, show de payasos, clases de salsa y bachata, además de recitales. Las fechas serán dos: este sábado y domingo, en ambos casos desde las 19.