Domínguez le respondió a Peláez: "Nosotros trabajamos..."

Una vez más, el concejal por el MPN, Claudio Domínguez, salió al cruce contra el radical Juan Peláez, que criticó el estado de las calles neuquinas luego de la fuerte tormenta del domingo.

“Me llama la atención que muchos de los que hoy graban videos y critican, son los mismos que tuvieron veinte años de oportunidades para realizar estas obras fundamentales y no lo hicieron”, disparó Domínguez y agregó: “mientras algunos critican, nosotros trabajamos, recorremos los barrios, escuchamos a los vecinos y vecinas y concretamos obras muy anheladas que Neuquén necesita”.

En este contexto, el concejal aseguró que en todos los lugares en donde en los últimos dos años la Municipalidad realizó obras pluvioaluvionales, no hubo problemas de anegamientos: “Hace dos años que Mariano Gaido está en la gestión como intendente y durante ese tiempo se hicieron veinte kilómetros de desagües pluvioaluvionales en once barrios de nuestra ciudad. En esos lugares no tuvimos problemas con las lluvias”.

“Somos conscientes de que son necesarias más obras y estamos trabajando en eso. El próximo año vamos a estar haciendo 20 kilómetros más de desagües pluvioaluvionales para la ciudad”, aseguró el edil.

El concejal radical subió este domingo un video en las redes criticando la gestión del EPAS y del municipio: "Vecinos de Neuquén haciendo el trabajo del Epas y del municipio. Distintas prioridades de unos y otros".