Tras la bronca de vecinos, volvió a pasar el colectivo

Malestar y bronca entre los vecinos de Las Perlas por la decisión de la empresa de colectivos urbanos Autobuses Neuquén Indalo de no brindar el servicio de transporte por el mal estado de las calles. Aun así, se organizaron, reclamaron y las respuestas llegaron.

Esta mañana, un vecino de Las Perlas, Juan Celedon señaló en AM 550 y 24/7 Canal de Noticias que “una vez más se usa a la lluvia como pretexto para dejarnos sin el servicio. Es una situación habitual que vivimos cada vez que llueve. Nos resulta enervante el destrato de la empresa de colectivos Autobuses Neuquén Indalo. Pasaron las maquinas por Las Perlas, están las calles en condiciones a diferencia de lo que sucede en las calles entre en Valentina Sur y el puente de Las Perlas. Pero no se entiende cómo es que el colectivo no cruza el puente”.

Agregó que “la responsabilidad es de la municipalidad de Cipolletti y la provincia de Río Negro que nos tiene abandonados a 20 mil personas que vivimos en Las Perlas. Nuestra bronca es enorme. Tenemos que caminar hasta 5 km para tomar un colectivo”.

Celedon indicó que “suponemos que la decisión de no pasar es de la empresa. Y la municipalidad no cumple su rol de gobierno. El delegado municipal tampoco nos dice cuál es la situación, hay una absoluta desorganización o abandono del estado”.

Y hubo novedades. “Durante la mañana, el servicio se restableció, pero cada vez que llueve pasa lo mismo. Y se anuncia que la lluvia continuará en los próximos días”, concluyó Celedon.