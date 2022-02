¿Qué aconseja el Gobierno ante las tormentas?

Ante el pronóstico de fuertes tormentas para este miércoles, Defensa Civil lanzó una serie de recomendaciones: se pidió no sacar la basura, retirar objetos que impidan que el agua escurra, mantenerse alejado de zonas costeras y ribereñas, y no refugiarse debajo de postes o cables de electricidad. También evitar actividades al aire libre, y no circular por calles inundadas o afectadas.

En torno a los cuidados a tener en cuenta en los hogares, se hizo hincapié en desconectar y alejarse de artefactos eléctricos, y cortar el suministro eléctrico en caso de que exista riesgo de que el agua ingrese en la casa. A su vez, se solicitó mantener limpios techos, canaletas y veredas, retirar del exterior de la vivienda objetos que pueden ser arrastrados por el agua y revisar, cada cierto tiempo, el estado de los techos, el de bajada de agua de edificios y de los desagües próximos. También tener lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

El informe del Servicio Meteorológico Nacional indica que en la Zona Confluencia, Este de Añelo, Este de Pehuenches y Picún Leufú el área será afectada por tormentas, algunas de las cuales podrían ser fuertes, con ocasional caída de granizo, frecuente actividad eléctrica y abundante caída de agua. El informe agrega que "se esperan valores de precipitación acumulada de 15 y 35 mm, pudiendo ser superados de forma puntual”.

Al respecto, el subsecretario de Defensa Civil, Martín Giusti, expresó que “por lo que nos están anunciado sabemos que viene una tormenta convectiva, casi con la misma intensidad que la que pasó, y nuevamente afectará el alto Valle y la zona de Rincón de los Sauces”. Se trata de tormentas que, en poco intervalo de tiempo, pueden generar una extraordinaria caída de agua en zonas localizadas y avanzar.

A la hora de transitar las rutas neuquinas, Giusti agregó que “las banquinas están con mucha humedad, y no es aconsejable descender a las mismas, dado que los vehículos pueden quedar encajados” dijo Giusti, quien agregó que “en caso de descender, que sea con la mitad del vehículo sobre el asfalto y la otra mitad sobre la banquina, para que el vehículo pueda traccionar”.