Retirados policiales de Río Negro protestaron en ANSES

No importó la lluvia. No era un motivo suficiente para suspender el reclamo que vienen realizando hace tiempo los Retirados y pensionados de la Policía de Río Negro. Es así que esta mañana se manifestaron con la consigna “Unión y Fuerza, no a la discriminación si a la igualdad” en las puertas de las oficinas de ANSES, en Roca, Bariloche y Viedma. Con representantes de Valle Medio, Río Colorado y Línea Sur.

Señalaron que “seguimos sosteniendo que no es justo que 260 colegas nuestros cobran el beneficio de zona austral y el resto no. Decimos no a la discriminación porque así nos sentimos el resto de los policías retirados que aún no lo percibimos, en iguales condiciones y derechos porque la justicia así lo entendió y le ordenó al ANSES, el pago de esta bonificación”.

Agregaron que “exigimos la presencia del Director Regional de ANSES con funciones en Neuquén Capital, a quien se le requerirá la respuesta según la nota entregada al encargado de la UDAI Roca, el 4 de noviembre del año pasado. Pero también invitamos a nuestros legisladores provinciales y nacionales, a visitarnos y así hacerles conocer el panorama por el que atraviesa nuestro sector”.