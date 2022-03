Tiene necesidades y cree que está a punto de ser estafado

Un hombre que en enero pasado fue noticia por reclamar que el ministerio de Salud provincial no le proveía la medicación necesaria para su grave patología, ahora denunció que una persona que le dijo ser empleada municipal estaría a punto de estafarlo con la entrega de una vivienda.

Se llama José Luis, fue gastronómico y fue diagnosticado con una neuropatía sensitiva motora, un tipo de cáncer que va deteriorando sus músculos, arterias, y progresivamente todo el cuerpo. Por entonces, solicitó ayuda para conseguir “Tramadol en gotas”, un derivado de la morfina.

En una comunicación con mejorinformado.com, el hombre comentó que hace aproximadamente un mes, una mujer que le dijo ser empleada del municipio le ofreció “cederme su casa, porque ella tiene”. “Si bien en un principio no habló de dinero, luego me pidió 10 mil pesos para los gastos del escribano para hacer el traspaso de la escritura a mi nombre y de mi esposa”, agregó.

“Ahora me está apurando para que le entregue la plata porque supuestamente el escribano se la está reclamando. Sospecho que me está estafando porque cuando le dije que nos veamos en el estudio del escribano, me mandó un audio diciéndome que si no quería la casa el lunes le daba de baja todo”, acotó.

Según le dijeron, la vivienda estaría ubicada en el barrio Z1, en el oeste de la ciudad, detrás del SUM del MTD.