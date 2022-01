El drama de un paciente que debe vivir en el dolor

José Luis es neuquino y tiene 51 años. Toda su vida se dedicó a la gastronomía hasta que fue diagnosticado de neuropatía sensitiva motora, un tipo de cáncer que va deteriorando los músculos, las arterias, todo el cuerpo. A él, le afectó las dos piernas, provocándole seria dificultad para caminar.

Su patología no es curable, pero sí toma una medicación que le alivia mucho el dolor. Se trata de "Tramadol en gotas", un derivado de la morfina. Toma 25 gotas cada 5 horas, que son entre ocho y diez frascos por mes, dependiendo el dolor. Este medicamento se lo provee el Hospital Bouquet Roldán, de donde es paciente. Pero desde hace ya unos meses le informaron que desde el Ministerio de Salud no lo están comprando.

José Luis ya entregó varias notas, dialogó personalmente con la dirección del Hospital, pero todos le dicen que no llegan las partidas. Fue a otros hospitales públicos de la localidad y le dan la misma respuesta: "Date una vuelta la semana que viene". En la farmacia se piden por encargue, con receta archivada y sale $2.300 el frasco. La opción que le queda es la inyección de morfina intravenosa.

"Sin ese medicamento no puedo seguir con mi vida, no quiero que me inyecten más morfina. No puedo vivir con dolores", le contó José a la redacción de Mejor Informado.

"Me va deteriorando mi salud, mi físico, no puedo seguir yendo a los medios, el Estado me está abandonando".

José pide que de manera urgente se le provea de ese medicamento, o acude a la solidaridad de las personas que lo ayuden a conseguirlo o darle alguna ayuda económica.