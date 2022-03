Ya hay posibles candidatas en el MPN Azul

Ni bien anunció que trabajará para que una mujer integre la lista Azul de precandidatos a gobernador y vice del MPN, el gobernador y presidente del partido, Omar Gutiérrez, “habilitó” la danza de nombres y las especulaciones que naturalmente les siguen a una declaración de este tipo.

Lo dijo mientras le levantaba la mano a su vice, Marcos Koopmann, como precandidato a gobernador, por lo que la dama será compañera de fórmula, cosa que no ocurre desde que en 2007 Ana Pechen escoltó a Jorge Sapag, en una dupla que fue reelecta en 2011.

Las especulaciones abundan. Y las certezas no tanto. No obstante, hay quienes hacen ver que posiblemente la precandidata sea la diputada provincial y ex intendenta (reelecta) de Loncopué, María Fernanda “Marita” Villone, quien al ser la vicepresidenta primera de la Legislatura se encuentra en la línea de sucesión de gobierno. De hecho, antes de que el gobernador le diera su bendición a Koopmann, cuando se anunció el acto azul (luego postergado) en Villa El Chocón, el “Marita vice” comenzó a circular por las redes. Fue inmediato, pero fugaz; e hizo ruido.

La danza de nombres también incluye a dos ministras. Una de ellas es la de Niñez, Adolescencia, Juventud y Ciudadanía, Sofía Sanucci; otras es María Eugenia “Mage” Ferraresso quien fue concejala capitalina, secretaria de Cámara de la Legislatura provincial y ahora conduce el ministerio de Las Mujeres y la Diversidad.

A las otras ministras del Gabinete, en cambio, no se les asignan mayores posibilidades, al menos por ahora. Andrea Peve sumó protagonismo a partir del exitoso plan de vacunación, pero no sería su momento; Alejandra Piedecasas recién asumió en Deportes; y Vanina Merlo (Seguridad) está a punto de dejar el Gabinete para convertirse en Defensora General de la Justicia, siempre y cuando su pliego sea avalado por la Legislatura.

Sí se mencionó a la subsecretaria de Producción, Amalia Sapag, pero la versión fue perdiendo peso ¿Y si hay sorpresa? También es probable, en especial porque el MPN tiene muchas mujeres en puestos de conducción ¿Y si la compañera de fórmula surge del municipio capitalino? Quién sabe, después de todo el triunfo en la elección de concejales del último año posicionó tanto al intendente Mariano Gaido (quien supuestamente irá por la reelección) como a su equipo. Una dirigente cercana al jefe comunal es la actual diputada provincial Ludmila Gaitán; mientras que en el equipo municipal la que mayor exposición y protagonismo tiene es la secretaria de Capacitación y Empleo, María Pasqualini; pero -en la foto de hoy- salvo “Marita”, “Mage” o Sofía cualquier otra precandidata a vice sería sorpresa.