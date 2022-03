La angustia de los dueños de la chacra en Valentina Sur

"Estamos muy cansados, llevamos 4 noches en la chacra sin descansar, se hizo muy largo todo esto" aseguró Ana Morales, sobrina de los dueños de la propiedad tomada en Valentina Sur, esta mañana en el programa La Primera Mañana por AM550 .

"El límite es que yo saque a uno de mis tíos en ambulancia, voy y prendo fuego todas las carpas. Se están olvidando que son personas mayores. Ellos llaman a conciliación con la familia ¿Qué conciliación?¿qué tenemos que tranzar nosotros si ellos entraron a robarnos?"



La mujer contó que sus tíos vivían muy tranquilos en el lugar hasta esta situación: "La preocupación de ellos es un eucaliptus de 100 años y un nogal... esto nos jodió la vida a todo el mundo. Estamos con toda la familia cuidando a la abuela. Se nos meten por todos lados. Como no los dejan entrar con alcohol agredieron a la Policía, ayer entraron dos dados vuelta. No nos podemos ir de acá, no hay garantías de nada".

"Nosotros queremos confiar en la Justicia, pero no tenemos nada que ver con la política. Ahora dicen que tenemos que vender la chacra... ¿Por qué tenemos que vender la chacra? Ya hay inmobiliarias buitre que han venido a traer ofertas".

La mujer explicó que uno de los promotores de la toma, llamado Ceferino Gil, conoce a la familia desde pequeño, y no entienden cómo está generando este contratiempo: "Mi tía Chiquita me dijo que vayamos a hablar con él, que lo conoce de chiquito, lo han alimentado de chico, y por ahí entra en razón. Yo le dije a mi tía que es un hijo de p...." contó Morales, entre lágrimas.

"Yo nací y me crie en Valentina Sur, en esa chacra. Si nosotros que somos hijos de esa chacra no le rompemos las pelota a mis tíos, ¿por que vienen otros acá?, ¿por qué no prueban con laburar?".