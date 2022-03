Un "oso" sobreviviendo a la Covid-19

"Estos éramos nosotros antes del Covid ", dice Euge mientras exhibe una foto de los dos, y rememora con incredulidad los meses de angustia que debieron sortear como familia.

Para él "su bicho", para ella , "mi oso". "25 Años juntos, de una hermosa historia de amor con 2 hijos maravillosos, Santiago de 16 años y Maximiliano de 11 años". Y a lo mejor no se da cuenta que ése fue el motor que , inconscientemente, hizo que Luis la peleara durante cuatro meses, hasta lograr volver a su hogar.

Euge lleva grabado paso a paso , día por día, todo lo que les tocó vivir. Si bien, en el programa La Torre, de Mitre Patagonia tuvimos el testimonio de Luis, que por primera vez habló en un Medio sobre todo para agradecer lo recibido , optamos por relatar esta vivencia de un sobreviviente, contada por su mujer.

La primera etapa de la historia los incluye a los dos, porque ambos estuvieron internados.

El 12 de mayo tras sentir síntomas, fueron hisopados. Les da “positivo por contacto estrecho” y por ende a toda la familia. A los 6 días, Luis y Euge comenzaron con fiebre, el día 19 les realizan una tomografía y ambos tenían Neumonía bilateral. El 20 internan a Luis, y el 21 de mayo a su esposa, ambos en la Clínica San Agustín. El cuerpo de Euge aceptó el respirador, el de Luis no, simplemente su cuerpo no entendía que tenia ayuda.

Paso Luis por todos los métodos: bigotera, cánula de alto flujo, hasta que el día 23 lo entuban; Cuatro días después recibe Euge el alta, pero él ,cada día lo pasaba peor que el anterior. "Tuvimos que decirle a nuestros hijos que quizás su papá no volvía, el dolor indescriptible, ver esa terapia intensiva llena, ver salir los ataúdes" recuerda hoy Euge .

"Los médicos son fundamentales y la doctora, Jefa de terapia intensiva, que le salvó la vida", dice. "Eternamente estaremos agradecidos, los kinesiólogos, terapistas ocupacionales, nutricionistas, hematólogos, cirujanos, enfermeros, donantes de sangre, familia, gente de todos lados que, cada uno a su forma ,pidió por su salud fueron fundamentales para que él esté vivo, y según nuestras creencias Dios y la Virgen Maria."

"Era tan grave su estado que no podían hacerle la traqueotomía, porque era tan simple como que no tenia oxigeno, respirador mecánico, presión todo al 100 por ciento , no podían sacarlo del coma, era solo esperar que Dios dispusiera. Diálisis, 27 dadores de sangre por las hemorragias que tenía sin explicación, infecciones, anemias, perdió 30 kilos, hipertensión, etc. et. etc…, La fiebre…….las enfermeras con tanto amor bañándolo con hielo, jamás dejaron de luchar, jamás dejaron de pedirle que luchará por volver con su familia"

"Para el cuerpo médico y todos los de la clínica, era “Luisito” luchando cada día ,y era tanta la alegría cada día de ver que “aun seguía ahí” ,que jamás bajaron los brazos……era cada mañana agradecer que seguía luchando, era ver salir el sol y pensar que era él luchando. ¿Qué lo ayudó día a dia a salir? su excelente estado de salud previo, su nutrición, sus antecedentes deportivos, su fuerte corazón y que no tuvo trombosis" .

"Un médico me dijo ¿Señora usted le dice Oso? Si....Es la única explicación a que esté vivo", reflexionó el facultativo.

Eugenia sigue relatando la historia de supervivencia de Luis como si fuera una película que pasa frente a sus ojos. "El 14 de junio a las 16 le hicieron la traqueotomía y el 24 recién pudieron bajarle la sedación y abrió los ojos, le hicieron preguntas y las respondió con la cabeza . El 07 de julio lo pudieron sentar por primera vez, su musculatura era cero, quedó como un bebe de cero día, escaras, sonda para comer, para orinar, pañal, vías, traqueotomía, no sostenía su cuerpo de ninguna forma, no podía hablar y aun seguía con respirador mecánico".

El 02 de agosto le pudieron sacar todo tipo de respirador. ¡¡Vuelve a respirar solo!!. El 4 de agosto lo trasladan a la clínica de Rehabilitación Pasteur, en el área mas restringida y crítica.

"Su falta de musculatura por fuera es igual que por dentro, por lo cual no pueden sacarle la traqueotomía ni las sondas para comer, ni moverse solo sin todo tipo de ayuda, tanto humana como de sillas, arneses y demás. Parálisis en su parte izquierda de tanto tiempo de estar postrado y en terapia, el parche en el ojo para no perderlo, el hombro luxado, la rodilla con curaciones de escaras", sigue relatando Euge.

El 15/08 lo dejan salir por primera vez a pasear

21 de agosto dejaron por primera vez a los hijos ir a verlo ! . El jueves 2 de Septiembre le sacaron la traqueotomía. Empieza a comer pollo procesado, puré de calabaza, flan y jugo !! y empiezan a evaluar sacar la sonda de comida .También evalúan sacarle la silla de ruedas.

12 de septiembre: logran sacarle la sonda de comida!!

Viernes 24 de septiembre le dan el alta con hospital de día. Mucha emoción, por parte de todos los integrantes de la clínica Pasteur de ver que lo está logrando! . Muchos amigos y familiares esperando afuera para recibirlo!

"Hoy esta con 4 horas de kinesiología por día, nutricionista, médico clínico, controles de enfermería, Terapia Ocupacional, con muchísimo cansancio, su musculatura recuperándose, pero aún sin fuerza. Sus brazos muy comprometidos y el brazo izquierdo hoy discapacitado, con estudios y evaluación de la terapias que debe seguir, para intentar recuperarlo lo máximo posible. Sus órganos han respondido muy bien, sobre todo sus riñones que estaban muy comprometidos. Llevando una vida, digamos modificada, porque su nivel de cansancio es importante y todas las prioridades la tienen sus médicos y rehabilitación" dice Euge,

Luis es analista en sistemas, donde sus brazos y manos son fundamentales, "pero tenemos fe que de a poquito cada día va a ser mejor" dice muy confiada Euge,

La leona , "su bicho", que todavía tiene que mirar alguna cicatriz para convencerse que todo lo que vivieron fue real, que estuvo y sigue estando al lado de "su oso" valorando cada momento que comparten en familia, luego de tan extrema experiencia.