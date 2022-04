El bono a estatales que dio Carreras cosecha más rechazos

Los bonos no son parte del sueldo consideraron desde ASSPUR .

Tras el anuncio en conjunto entre el secretario adjunto de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar y la gobernadora rionegrina, Arabela Carreras, de un bono de $15 mil para los estatales, hubo sectores que se manifestaron en desacuerdo con esa suma no remunerativa.

Al ya conocido rechazo de UPCN, vía nota, enviada a la secretaria del Consejo de la Función Pública, Liliana Arriaga, en la que el titular del gremio, Juan Carlos Scalesi le expresó que “este bono no solo afecta la pirámide salarial, sino que es pan para hoy hambre para mañana” se sumó ahora el de otro sector de trabajadores.

Personal de salud, nucleados en ASSPUR expresaron que “la desventaja de recibir un bono por única vez en lugar de un aumento real y permanente del salario, es que los bonos no son considerados parte del sueldo. Son sumas en negro que se pagan por única vez y no son tenidas en cuenta a la hora de liquidar aguinaldos. Tampoco influyen en jubilaciones o pensiones, ni en futuros aumentos”.

Agregaron que “el gobierno ofrece bonos y así evita aumentar el salario para poder equipararlo al costo de vida actual. Para este gobierno la mayor ventaja de ofrecer bonos en lugar de aumentos es que, al no tratarse de compromisos permanentes, pueden usarse como freno ante un posible reclamo masivo de trabajadores y no tienen que repetirse al mes siguiente, manteniendo así los costos bajos. Decimos no a las sumas en negro. Nuestro sueldo ya es un bono. Exigimos sumas remunerativas, bonificables y permanentes al básico”.