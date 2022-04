Le sacarán el carnet al intendente violento

Tras el escándalo vial que lo mantuvo más de un día preso en un calabozo de la Unidad 4° de Cipolletti, el Intendente de Godoy, Luis Ivancich recuperó la libertad. Y mientras difundió un audio de WhatsApp a sus seguidores, casi al mismo tiempo la Agencia de Seguridad Vial de Nación solicitó formalmente que se le suspendiera la licencia de conducir.



El mandatario de la localidad rionegrina, camionero desde hace muchos años, incluso antes de ingresar a la política, recuperó la libertad luego de ser acusado por lesiones leves y daños, por golpear con una barreta una de las ventanillas de un colectivo Flecha Bus en la ruta 22 y las esquirlas de los vidrios le provocar heridas al chofer.



Desde Nación se solicitó la suspensión de la licencia de conducir. Medida que fue apoyada por su par de Río Negro. En un comunicado de prensa expresaron que "ante esta situación de violencia vial, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) -organismo del Ministerio de Transporte- y la Agencia Provincial de Seguridad Vial de Río Negro pidieron al municipio -en donde está radicada la licencia de conducir- que el intendente sea suspendido para que sea reevaluado con un examen psicofísico".

En otro de los párrafos agregaron que "queremos dejar en claro que quienes provoquen violencia vial y sean irresponsables al volante en la vía pública tendrán que asumir las consecuencias posteriores. Las normas tienen que ser cumplidas por todos por igual, y alguien que insulta, golpea y lastima a otra persona por un incidente de tránsito no puede continuar circulando con un vehículo libremente".



Ivancich tiene antecedentes de reacciones desmedidas, en una reunión del Consejo Deliberante le revoléo una silla a un concejal y en otra oportundiad, recuerdan que increpó de manera violenta a un empleado municipal que tenía a su cargo la fotocopiadora, por estar realizando copias de panfletos en su contra.



Al recuperar la libertad, el intendente peronista envió un audio de WhatsApp en el que lejos de hacerse cargo de lo que hizo, relacionó su detención con una orden política enviada desde Viedma (en relación al gobierno de JSRN), lo que le hizo mucho daño.



"Tremendo lo que hicieron política con esto", arranca el audio y luego asegura que cuando supieron que era intendente "llamaron todos de Viedma para que siga detenido por algo leve, que no hice nada". Además no reconoció lo sucedido y aseguró que "no es lo que dijeron, lo que pasó".

Escuchá lo que dijo: