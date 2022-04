El Presidente vendrá a Neuquén por gasoducto Néstor Kichner

El presidente Alberto Fernández visitará por segunda vez Neuquén el próximo miércoles. El motivo de la misma es ir a Loma Campana para el lanzamiento del gasoducto Néstor Kirchner que opera la empresa YPF.

El gobernador, Omar Gutiérrez, confirmó su visita y fuentes oficiales dijeron que todavía no se revelaron los detalles con respecto a su agenda, pero que la llegada del Presidente coincide con la “nacionalización de YPF”.

El gasoducto Néstor Kirchner es una obra fundamental para solucionar el abastecimiento de energía en todo el país, a partir de un cambio sustancial en el transporte del gas. Desde YPF también señalaron que “la construcción de esta ambiciosa obra podría transformar a Argentina en una exportadora de energía”.

Con respecto a la licitación, el Gobierno aún no la presentó para avanzar con la construcción del gasoducto. El argumento formal para explicar la demora es que IEASA (ex Enarsa), empresa a cargo de la misma, todavía está trabajando en el pliego para dejar claros todos los detalles técnicos y de ingeniería para que no haya confusión entre los oferentes y se puedan acelerar los plazos de ejecución.

Además, todavía no se decidió cómo se va a particionar la obra y, por lo tanto, cuántas empresas constructoras van a estar a cargo del proyecto. Cuanto más se demore la construcción del gasoducto, más fondos deberá destinar el Estado a la importación de combustibles. Fuentes gubernamentales indicaron que la idea de IEASA “es presentar oficialmente el concurso público durante la semana del 20 de abril”.

Hasta el momento con la única licitación que se avanzó fue la de los caños y el único oferente en presentarse fue Tenaris Siat S.A. Cuando se firme el contrato se deberá girar un adelanto de dinero para que la empresa compre la materia prima y luego habría que esperar cerca de tres meses para que se empiece a entregar la primera tanta de caños. Si el mes próximo se adjudica esa licitación y se otorga el anticipo los caños podrían comenzar a llegar en septiembre.