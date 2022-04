En abril aumentaron los subsidios para la ex Indalo

Todo sube: los alquileres, la carne, el pan… También los subsidios que todos los meses embolsa Autobuses Neuquén y que acaban de pegar un interesante “saltito” de 5.410.892,43 pesos.

En marzo había recibido 51.765.431 pesos en anticipos de subsidios nacionales, provinciales y municipales (cuyas transferencias se realizan a través de la Municipalidad de Neuquén) y ahora, en abril, embolsó otros 57.176.323,43 pesos por el mismo concepto.

Los subsidios están destinados a garantizar la continuidad del servicio sin que medien aumentos extraordinarios en el precio de los pasajes, que no son precisamente baratos. Pero a la vista está que las prestaciones no siempre están aseguradas. De hecho, hace apenas unos pocos días los colectivos no circularon por un piquete que ex esposas de empleados realizaron en la puerta de la empresa.

El motivo fue el siguiente: la ex Indalo no les transfirió los montos que debita de los haberes de sus trabajadores, en concepto de cuota alimentaria. La empresa también es cuestionada por el estado de sus colectivos; alcanzará con recordar que este año una de las unidas reventó un neumático y que otra se llovió literalmente adentro durante una jornada tormentosa.

Mientras eso sucede (y el municipio avanza rumbo a la licitación de un nuevo sistema de colectivos) Autobuses sigue cosechando dinerillos. Sin ir más lejos, hace apenas unos pocos días la comuna le transfirió otros 16.369.396,10 pesos por diferencias en los pagos realizados a lo largo de 2021. Como se dijo, aquellas millonadas a las que se hizo mención son “anticipos de subsidios” y, como se ve, hay ocasiones en que se quedan cortos y luego se completan.