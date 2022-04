Explosión en la escuela: revelan cadena de irregularidades

Fotografía: Cutral Co al Instante.

La fiscal Sandra González Taboada acusó este martes a ocho personas, a quienes les atribuyó distintos rangos de responsabilidades en la explosión de la escuela albergue de la localidad de Aguada San Roque, en la que murieron tres personas, ocurrida a mediados del año pasado. Desde las contrataciones irregulares por parte de la empresa contratista, hasta los funcionarios provinciales que firmaron un final de obra sin que los trabajos hayan estado terminados. La fuga de gas fue detectada en un niple conectado a una “T”, según la pericia.

Las víctimas de la explosión fueron la docente Mónica Jara, el gasista Nicolás Fuentes y su colaborador Mariano Spinedi.

González Taboada como fiscal Jefa y Gabriela Macaya, como fiscal del caso, formularon cargos a las personas que al momento del hecho, “trabajaban en ámbitos privados y públicos con diferentes roles y responsabilidades en torno a la obra que se estaba ejecutando en el establecimiento educativo, y que había sido adjudicada a la empresa Arte Construcciones S.R.L”, con domicilio en la localidad de Cipolletti.

González Taboada indicó, durante la audiencia que se realizó por la mañana en la ciudad de Cutral Co, que “los y las imputadas son diez en total. De estas personas, dos no se presentaron hoy porque el abogado defensor no pudo asistir, y serán acusados en los próximos días en una nueva audiencia”.

El hecho, que causó conmoción en la provincia, ocurrió el 29 de junio de 2021 en la escuela-albergue 144 del paraje Aguada San Roque. En el lugar se encontraban el gasista matriculado Nicolás Francés junto a su sobrino y ayudante Mariano Spinedi. Ambos realizaban tareas vinculadas a la instalación de gas y la verificación del funcionamiento de calefactores. Alrededor de las dos menos diez de la tarde, ambas personas junto a la docente Mónica Jara, fueron hacia un ambiente destinado al albergue de niñas, donde en forma inmediata a sus ingresos, se produjo una explosión y posterior incendio. Francés y Spinedi sufrieron quemaduras y fallecieron en forma inmediata, pero en el caso de la docente Jara logró salir por una ventana, fue asistida y trasladada hacia la ciudad de Mendoza, donde falleció el 12 de julio de 2021, producto de las graves quemaduras en casi el 80 por ciento del cuerpo.

La deflagración se produjo como consecuencia de una fuga de gas, en un niple de transición que estaba roscado a un accesorio tipo "T".

"Para realizar la obra de ampliación en la escuela-albergue, fue contratada la empresa Arte Construcciones S.R.L por la subsecretaría de Obras Públicas de la provincia en agosto de 2019. Esta firma subcontrató a un maestro mayor de obras de modo irregular que contrató también irregularmente al gasista Nicolás Francés", explicó.

La fiscal jefa sostuvo que transcurridos 552 días del inicio de obra, en fecha 12 de mayo de 2021, la subsecretaría de Obras Públicas emitió un certificado de "final de obra" que constató un avance de obra del cien por ciento.

En este contexto, el día del hecho, el 29 de junio de 2021, la obra de la escuela no estaba finalizada tal como lo establecía el pliego de bases y condiciones de la contratación.