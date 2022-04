La ex Indalo tuvo dos compensaciones este mes

Autobuses Neuquén, más conocida como la ex Indalo, despide abril con una nueva compensación millonaria. Se trata de 5.410.892,43 pesos que acaba de transferirle el municipio capitalino, por diferencias en el anticipo de subsidios nacionales correspondientes a enero último. Aquel pago -ahora reforzado- fue de 27.283.200 pesos.

Cabe recordar que a principios de este mismo mes, el municipio le había transferido a la ex Indalo 16.369.396,10 pesos por diferencias en los pagos realizados a lo largo de 2021 en concepto de anticipos de subsidios nacionales, provinciales y municipales.

Pero eso no es todo, hay más. Hasta marzo la suma total de esos anticipos mensuales fue de 51.765.431 pesos, pero en abril aumentaron y se fueron a 57.176.323,43 pesos (es decir que subieron para afrontar, quizá, las penurias de esta realidad inflacionaria).

Se ha dicho hasta el hartazgo que esos subsidios son para garantizar la continuidad de un servicio que, por si hace falta recordarlo, es considerado malo y caro por la inmensa mayoría de los usuarios, que le achacan cuestiones como incumplimiento de las frecuencias y hasta falta de higiene en las unidades.

El municipio avanza rumbo a un nuevo sistema de colectivos y, de hecho, diseña los pliegos para la licitación. Mientras tanto, la ex Indalo y Pehuenche siguen generando quejas no sólo por las ruedas peligrosamente lisas, sino también por las horas en las que directamente no circulan. La última fue este martes, por un paro del gremio de los choferes (UTA) en reclamo de mejoras salariales.