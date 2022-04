Koopmann criticó al gobierno nacional y reclamó la Tarifa Comahue

La gran noticia del encuentro de los azules en Villa El Chocón fue la proclamación del vicegobernador Marcos Koopmann como precandidato a gobernador. En su discurso, el mandatario reivindicó las banderas históricas del MPN y lanzó fuertes críticas a los partidos nacionales reclamando a Nación el regreso de la Tarifa Comahue.

“Reclamar la Tarifa Comahue, es defender el bolsillo de cada familia y el trabajo neuquino, porque con una electricidad más barata, más empresas van a venir a nuestra provincia a producir y esos son más puestos de trabajo para Neuquén. Por eso también vamos a reclamar el control y administración de las represas que están sobre nuestros ríos”, dijo el ahora precandidato, remarcando que “los neuquinos le decimos no a la grieta, y "decimos sí a la independencia política, le decimos sí al MPN. Sí a la Lista Azul”.

El actual vicegobernador no escatimó críticas a los partidos nacionales “que alimentan una grieta que atrasa”: “No necesitamos que vengan con recetas mágicas. Solo que hagan lo que tienen que hacer. Si no que expliquen si con los 45 mil millones de dólares que endeudaron al país no podrían haber hecho un gasoducto y un oleoducto”, disparó, en clara referencia al gobierno de Mauricio Macri.

Allí también cuestionó a la actual administración de Alberto Fernández, al pedir que “resuelvan los problemas de los argentinos". "Son responsables de la inflación, que cada día hace que cada neuquino y neuquina sea más pobre. Ellos son responsables directos y ¿quieren venir a decirnos que tenemos qué hacer nosotros?”.

Para marcar diferencias, Koopmann enfatizó: “Neuquén es la provincia que más trabajo genera en el país, ¿saben por qué? Por acá hay un modelo y un proyecto de provincia que sostiene el MPN. Por eso, en un país donde el presente desconcierta y agobia, quiero decirles que el MPN siempre tiene una respuesta para dar y estamos presentes donde más se necesita” y agregó que “nuestro partido es garantía de estabilidad política y seguridad jurídica, que en definitiva es crecimiento y un mejor futuro para todos los neuquinos”.