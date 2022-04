Exigen la modificación de la ley de alquiles en Neuquén

Con el eje puesto en modificar el plazo de vigencia de los contratos de alquiler, este martes, comenzó en la Cámara de Diputados la discusión sobre la reforma de la ley para consensuar un texto que conforme tanto a inquilinos como a propietarios.

La nueva ley quedó vigente el 1 de julio del 2020, se fueron reglamentando puntos de la misma y hace un año que se lleva a cabo. En tanto, el Senado tratará en comisiones el proyecto de crear un fondo con dinero de evasores para pagar la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Con respecto a este tema, el referente de la Federación de Inquilinos de Neuquén, Federico Prior, dijo a “Mejor de Tarde” en AM 550 y 24/7 Canal de Noticias que “nosotros la postura que venimos planteando es que no fracasó la ley de alquiles, sino lo que fracasó fue el Estado al hacerla cumplir. No hay funcionado los organismos de contralor, hay un programa de la sociedad de la ciudad de alquiler que nunca se implementó, el registro de control de contratos tampoco se cumplió”.

“Para el Estado la ley no fue prioridad, por eso se incorporaron diversos proyectos de ley que se basan en la rentabilidad y en los aumentos. Desde la Federación de Inquilinos de la ciudad queremos que el ajuste no sea trimestral ni semestral, queremos que sea anual y esto también se plantea en estos proyectos de ley. Pretendemos que se vuelva a cómo eran los contratos antes y que cada propietario aumente lo que considere necesario”, expresó Prior.

Al referirse a los cambios en los contratos, Prior fue contundente: “Tenemos una ley que no se cumple, los proyectos que se conocían hace tiempo tenían que ver con el bloque de Juntos por el Cambio, con la nueva legislación los contratos de alquiler pasaron de dos a tres años, ahora lo que quieren hacer es que regrese a dos años y algunos proyectos plantean un año de alquiler”. “El precio del alquiler no está regulado, lo único que está regulado es el ajuste anual”, finalizó.