Insisten en el descuento de los días y no habrá nueva oferta

La relación de Arabela Carreras con el gremio docente continúa muy caliente. La gobernadora no ocultó su enojo hacia UnTER por llevar adelante dos huelgas en un mes e insistió con el descuento de los los días no trabajados y la recuperación de contenidos. También repitió que no habrá una nueva oferta para los maestros, que son los únicos empleados del estado que no aceptaron la pauta de 24% en cuatro cuotas para el primer semestre.

Carreras con un bono de 15 mil pesos, firmó el pacto con ATE, que fue el que impulsó las medidas allá por fines de febrero y que luego de dos paritarias más, aceptó el aumento del 24%, tres puntos por encima de lo que fue la primera paritaria. Luego de la reunión con el secretario General adjunto de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, viajó al Alto Valle, donde intentó explicar que la provincia no tiene recursos para destinar a los docentes, el sector estatal que mayor pauta salarial demanda.

"Entraríamos en un contexto de imposibilidad de pago", manifestó Carreras para luego señalar que los puntos de aumento son inamovibles. Aunque luego pretendió morigerar un tanto su postura rígida: "habrá que ver de qué manera trabajar para lograr una aceptación, que podamos seguir dialogando y evitar estas rupturas que implican los paros".

La gobernadora reconoció que "los reclamos de los trabajadores y trabajadores nos obligan a atender sus planteos; el diálogo está abierto y esperamos llegar a un acuerdo en beneficio de los trabajadores. Por supuesto, los paros perjudican al trabajador, por los descuentos que implican, y a los estudiantes, fundamentalmente, que es lo que todos queremos preservar".

Claro que el diálogo lo condicionó y fijó temas: "estará la recuperación de los días y los descuentos porque es inevitable para el gobierno hacerlo". Y también incluyó la hora de más que planteó el el ministro de Educación nacional, Jaime Perczyk.

Sobre el acuerdo logrado con ATE, precisó que los 15 mil pesos serán pagos por única vez y se abonarán a finales de abril por planilla complementaria. "Completa la pauta salarial del año pasado y de paso ayuda a hacer frente al aumento constante de precios que estamos viviendo por el contexto nacional".

En tanto, luego de la multitudinaria marcha del miércoles en Viedma, los docentes analizan las medidas a seguir para continuar con la demanda de un mayor aumento salarial que contemple la inflación hasta junio.