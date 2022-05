La familia de Maes rompió el silencio: ¿Qué le pasó?

La muerte de María Esperanza Díaz Mendoza está envuelta cada vez en más dudas que certezas. La versión de la Policía de Charlotte insiste en que las pruebas demuestran que no hubo violencia y que se trató de una sobredosis, pero la familia desmiente categóricamente esta versión. No tienen dudas de que se trató de una muerte inducida.

Livia Díaz, hermana inseparable de "Maes", rompió el silencio y habló con el Noticiero Central de 24/7 Canal de Noticias. Allí relató y detalló cómo era su hermana, porqué decidió irse a Estados Unidos, cómo fueron sus últimos días y qué dudas tienen sobre su muerte.

"Hay muchos interrogantes, muchas incógnitas".

"NO FUE UNA SOBREDOSIS"

Pese a lo dicho por el oficial Claudio Jiménez a 24/7 Noticias y AM 550, la familia insiste en que la muerte de Maes no fue una sobredosis accidental. "Mi hermana no consumía drogas, tenía una vida sana. Las personas que la conocíamos sabemos que no fue una sobredosis accidental ni que ella se lo provocó", aseguró Livia.

"Estamos cien por ciento seguros de que esto fue algo inducido, a ella la drogaron", sentenció y agregó: "Estamos impactados porque tenemos la certeza de que no fue así".

EL PEOR LLAMADO

El domingo por la mañana, Livia y su familia salían de misa en la iglesia Nuestra Señora de Fátima de Neuquén y recibieron un llamado de Estados Unidos, donde María Victoria, la amiga de Maes, les dio la peor noticia de sus vidas. La joven de 25 años, tan llena de vida y deseos de un horizonte diferente, había sido encontrada muerta en una casa.

"Yo no le creía, la llamo por videollamada y estaba afuera de la casa donde habían encontrado el cuerpo de mi hermana", contó. María Victoria le había escrito previamente a Maes, pero al ver que no le respondía, la llamó y la atendieron los paramédicos, informándole la noticia.

VIERNES 23: LA NOCHE CLAVE

La familia insiste en que todo comienza la noche anterior a su muerte. Maes llegó a Charlotte, Carolina del Norte, el viernes 22 a las 18 horas. Apenas aterrizó llamó a su hermana por videollamada para contarle cómo había llegado a la nueva ciudad y le mostró el departamento donde se alojaría durante su estadía, "muy lindo lugar, de muy alta gama". "Mi hermana era tan responsable que hasta cuando salía me mandaba la ubicación. Estábamos siempre en contacto", aseguró.

Más tarde, le mandó un mensaje que iba a ir a trabajar. "Me resultó raro porque recién llegada luego de un viaje tan cansador, que vaya a trabajar me hizo un poco de ruido. Supuestamente era un trabajo de moza", contó.

El sábado por la mañana, Maes llamó a su hermana y le contó que en el primer día de trabajo su amiga le mostró el lugar y luego la dejó sola. Cerca de las 22, Livia intercambió mensajes con su hermana, le contó que había ido a trabajar y que llevaba ganados 45 dólares. Ese fue el último contacto que tuvo con su hermana.

LA VERSIÓN DE LA AMIGA

Según le contó María Victoria a la familia, el sábado, ella junto a Maes, un amigo y un conocido del amigo estaban tomando algo, cuando María comenzó a sentirse mal y decidió irse a su casa. "Le dijo a Maes que se iba, que después le mandaba un Uber. Pero nunca más le avisó", relató Lidia.

Aún no se determinó si ese lugar en el que se encontraron con amigos era el mismo bar en el que Maes trabajaba o si se trasladaron a otro lugar, y qué sucedió entre ese encuentro y la casa donde posteriormente la encontraron muerta.

"Para nosotros que la conocemos, sabemos que no se va a quedar en un lugar con alguien que no conoce, era muy cuidadosa. Por eso podemos pensar que hubo un contacto previo la noche anterior, el viernes", estimó la hermana.

"La amiga me dice que el amigo de ella llevó al conocido con el que supuestamente se quedó mi hermana, pero después me enteré que fueron dos personas", dijo Livia y agregó que están esperando a ver qué se ve en las cámaras.

"Se tiene que ver en qué auto salió, porque esa casa queda a 20 minutos, tiene que haber llegado en auto", dijo.

"Pensamos que al encontrarse sola pudieron haberse aprovechado de ella y colocarle algo. Es muy fácil de dopar a la persona, no sabemos".

Según comentó la hermana, la casa donde fue encontrada era una vivienda en buen estado, sin muebles, pero no estaba abandonada. "Creemos que la persona que estaba ahí sabía que estaba sola, que ella no iría sola por voluntad a esa casa", agregó.

EN BUSCA DEL SUEÑO AMERICANO

María Esperanza Díaz Mendoza, era contadora pública, estaba encargada del área de contabilidad de una empresa muy importante en telecomunicaciones en Neuquén. En la ciudad vivía sola, en un departamento alquilado. "Era sumamente independiente, equipó ella sola la casa. Era muy responsable", contó Livia.

Maes hace tiempo se quería ir a Estados Unidos, pero las trabas burocráticas para conseguir la visa no se lo permitían.

"Ella amaba su trabajo acá, pero fue todo muy repentino. Fue todo muy rápido, en un mes vendió todo".

LA AUTOPSIA: ESPERANZA HASTA EL ÚLTIMO MOMENTO

Respecto de la investigación del cuerpo, aún están esperando las pruebas toxicológicas y la autopsia, va a tardar entre 60 a 90 días porque en Charlotte, tienen un solo laboratorio donde atienden la demanda de todo el condado. Otro resultado clave será el de la inspección del celular de Maes, que será determinante para reconstruir las últimas horas.

El cuerpo ya fue entregado a la prima de las jóvenes. Ella se encargó de reconocer el cuerpo. "Hasta el momento teníamos la esperanza de que no sea ella, porque María Victoria no la pudo ver cuando llegó a la casa".

En los próximos días, la familia apelará a la solidaridad de la comunidad para donar dinero para cubrir los gastos del traslado del cuerpo a Venezuela, y así poder despedirla en paz.

