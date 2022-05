La Policía insiste en que Maes murió por sobredosis

Continúan los interrogantes en torno a la muerte de María Esperanza Díaz Mendoza, la venezolana que vivió tres años en Neuquén y fue hallada muerta el pasado 24 de abril en Charlotte, Carolina del Norte. La Policía local insiste en que no hay evidencia hasta el momento que demuestre que se trató de una muerte violenta.

24/7 Canal de Noticias dialogó con Claudio Jiménez, oficial a cargo de la investigación, especialista en alcance latino, quien aseguró que nada indica que el caso del fallecimiento haya sido un evento con violencia, la evidencia es consistente con una sobredosis de algún tipo de narcótico.

Si bien no pudo revelar mayores detalles al tratarse de una investigación en curso, el oficial informó que se supo que "Maes", como se la conocía en Neuquén, había llegado hacía pocos días a Estados Unidos y que ese sábado se encontró en un bar con una amiga de la infancia y conocidos de ella. Luego, la amiga se retiró y ella se quedó en el lugar. Allí no se supo más de ella y al día siguiente recibieron el llamado de que la habían encontrado en una casa. Inmediatamente, los servicios de emergencia accedieron al lugar pero ya no estaba respirando.

Jiménez aseguró que la casa, que estaba alquilada, está ubicada en un barrio tranquilo de Carolina del Norte. "No hay nada sospechoso del área, es una casa que está en un buen barrio pero no sabemos a quién estaba rentada", aseguró en el Noticiero Central.

Respecto a las personas con las que se encontró Díaz Mendoza en el bar, la Policía ya identificó a algunos y están en proceso de identificar a los restantes, para que los detectives se pongan en contacto con ellos y ver si pueden aportar más información. Pero, por el momento, se descarta que hayan estado implicados en la muerte.

Mirá la nota completa: