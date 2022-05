Caviahue: No tienen dónde vivir y pasan las frías noches en la calle

Walter Oliva es un enfermero que hace diez años vive en la fría Caviahue y que hoy, transita por un duro momento. Walter no puede encontrar un lugar para alquilar y tuvo que pasar la noche con todas sus pertenencias rodeadas de la nieve y el cruel invierno que ya se siente. Además, reclama que no obtuvo ninguna respuesta por parte del municipio local.

"Me da mucha importancia porque hay recursos para solucionar el problema. No entiendo la negativa de ayudar a alguien. Desde ayer a la mañana, literalmente, estoy en calle porque no consigo casa para alquilar, ya que se alquilan a turistas o por día", comentó Walter Oliva en una entrevista con La Primera Mañana.

"Tengo a mi señora y tres nenes. Al día de hoy, no tengo ninguna opción para evaluar en donde vivir. Además, no tuve ninguna respuesta por parte del intendente, solamente vinieron de Acción Social para ofrecerme un departamento con una sola habitación que hay que invertir para repararlo", agregó Walter en AM550.

Oliva también comentó que, por ahora, no tiene lugar en donde dejar sus pertenencias. Algunos vecinos se acercaron para darle alimentos calientes y hacer una fogata para enfrentar el duro frío de Caviahue.