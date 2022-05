La ciudad dividida por el Servicio Militar Obligatorio

La ciudad de Neuquén tiene opiniones divididas con respecto a si es necesario que los hombres y mujeres realicen el Servicio Militar Obligatorio en el país. Esta polémica se generó a partir del planteo de la diputada provincial santafesina Amalia Granata, sobre una eventual vuelta ya que según su opinión “encaminaría la conducta de los jóvenes”.

Cada vez que se habla de este tema surgen voces a favor y en contra de la medida. Por ese motivo, en 24/7 Canal de Noticias le consultamos al diputado Nacional, Francisco Sánchez, y a los individuos de la ciudad que opinión tienen al respecto.

Para un trabajador que realizó la "colimba" en 1982 -en plena guerra de Malvinas-, su opinión es que “le parece muy bien que se lleve a cabo, porque a pesar de que él estuvo en un momento complicado recibió un adiestramiento en muchos aspectos de su vida”. “Yo era el típico nene de mamá, que no me faltaba nada, hacia lo que quería y en esa época aprendí mucho y me sirvió” y agregó que “hay muchos chicos que no aprenden de valores patrióticos, por eso les vendría muy bien hacerlo”.

Un estudiante está “totalmente en contra, porque me parece que no es la solución para disciplinar a los chicos, eso se debería ver en otros ámbitos y espacios”.

Por otro lado, un joven de 20 años al ser consultado sobre este tema indicó que “tiene sus puntos buenos y malos, para los jóvenes que se enfocan en progresar en su vida mucho no les favorece, pero aquellos chicos que no hacen nada y generan gastos, creo que está bien que lo hagan”

Otro testimonio es el de un chico de 15 años: “es correcto que regrese y que lo hagan al menos por un período de un año”.

Una mujer que tiene un hijo pequeño relató que “si es medido, cree que funcionaría, porque se ve muchos jóvenes en el calle que salen a delinquir y no encuentran un rumbo en su vida ya que están descontrolados, por eso creo que si es obligatorio lo chicos van a comenzar a tener responsabilidades y se les va a abrir otro abanico de oportunidades”.

“Como extranjera viviendo en Argentina y teniendo un hijo pequeño opino que no es correcto que regrese, porque nos tenemos que enfocar en la educación y en formar a los jóvenes para que no haya tanta delincuencia”, expresó una mujer Venezolana.

Un taxista que tiene un hijo de 13 años, señaló que “hay muchos jóvenes dando vuelta que no saben qué hacer, por eso creo que es bueno que los chicos lo hagan. Yo lo hice y me enseñaron a valorar el trabajo y a tener un oficio.”

Por su parte, el diputado Francisco Sánchez, dijo que “coincide con lo que dijo Aldo Rico, porque las fuerzas armadas no son un centro de reformatorio y tampoco están dadas las condiciones en Argentina para que se lleve a cabo en forma obligatoria. En el país no hay equipamiento, municiones, no hay capacidad de adiestramiento y de disuadir amenazas enemigas”.

Sánchez además agregó que le parece "correcto que se lleve a cabo de forma voluntaria como en su momento lo había planteado Patricia Bulrrich, donde los jóvenes se inscribían y realizaban prácticas laborales, porque de esa forma funcionó muy bien”.

Los países que tienen vigente el Servicio Militar Obligatorio en Sudamérica son: Bolivia, Brasil, Colombia y Paraguay. En la lista global también aparecen reglamentaciones como las de Chile y Portugal, que tienen la posibilidad de llamar de forma obligatoria en caso de no alcanzar cierta cantidad de voluntario. También es particular el ejemplo de Venezuela que aunque formalmente está prohibido forzar a ciudadanos a realizar el servicio militar, en la práctica se lleva a cabo con regularidad. En el continente también aparecen Cuba, El Salvador, Guatemala y México que llevan a cabo esta práctica.