“Se premia a los delincuentes usurpadores”

La Cámara Federal de Apelaciones de Roca rechazó los recursos de amparo presentados por el Ejército, por lo que se mantiene vigente la sentencia que le había ordenado al Estado Nacional adjudicar 180 hectáreas del predio que pertenece hace casi 60 años a la Escuela Militar de Montaña, a la comunidad mapuche Millalonco Ranquehue.

Alejandro Segui Integrante de la Mesa de Consenso Bariloche señaló esta mañana en AM 550 y 24/7 Canal de Noticias que “son 3.608 hectáreas del Ejercito. Y hay 6 comunidades que pidieron su reivindicación de esas tierras. Esto suma un total de 2900 ha. En 1937 el Estado le dio esas tierras al Ejecito para que formara la Escuela Militar de Montaña, pero lo hizo en guarda y en administración. Las tierras que el Estado está descuidando y dejando que se la lleven unas pocas personas en detrimento de toda la población, son tierras del Estado, es decir de todos”.

Agregó que “el ministerio de Defensa está manejado por Jorge Taiana y les largó la brasa caliente a los juristas del Ejército. Pero antes, la abogada de Defensa, Silvia Vázquez presentó la apelación tardíamente, dos días después. Una cosa fuera de lo común, mas en una causa tan importante donde deben defender las tierras que son de todos. Es obvio que fue adrede”

Indicó que “estamos evaluando con nuestros estudios jurídicos que responsabilidad tiene esta abogada y ver como lo podemos elevar a la Corte Suprema diciendo que es una causa juzgada irrita, o sea que tiene una malversación del hacer justicia, adrede. Ahora el ministerio de Defensa le dejó la apelación de la sentencia a cargo de los abogados del ejercito después de hacer una gran macana. Es Estado contra Estado. El Estado hace detonar las dos provincias que no son de su partido político: Neuquén y Río Negro. Ahora no defienden de la misma manera los derechos de los pueblos originarios en el norte, como en Formosa con los Tobas o los Wichis. Ahí no miden con la misma vara. Porque son gobiernos afines a ellos”.

Seguí indicó que “ahora salieron de Vaca Muerta algunas comunidades a reivindicar esas tierras porque quieren el comanejo. O el proyecto de Hidrógeno Verde en la Meseta de Somuncura en Río Negro. Y ahora, que casualidad salen comunidades mapuches o seudo mapuches a reclamar esas tierras también. Te invaden un Parque Nacional como el de Villa Mascardi y sale un Cabandié diciendo que le van a dar la coparticipación del Parque. Premian a los delincuentes usurpadores”.