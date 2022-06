Rurales realizarán un banderazo por mejoras salariales

Tras el fracaso de las paritarias, desde el sector de trabajadores rurales, afiliados a UATRE decidieron manifestarse en las calles. Es por eso que este lunes realizarán durante la mañana un banderazo en la sede del ministerio de Trabajo de Nación, en la céntrica esquina de Avenida Roca y Tucumán, en Roca.

Sergio Alarcón, secretario general de UATRE, señaló en AM 550 y 24/7 Canal de Noticias que “esta movilización se da ante el fracaso de las paritarias de poda. Es el sector empleador que se niega a otorgarnos un aumento que se equipare a lo que hoy vale una canasta familiar”.

Señaló que “tras 6 reuniones de paritarias que realizamos, en la poda, no nos pusimos de acuerdo. Para una actividad como la poda se paga $2.140 por día y buscamos llegar a $4.000 pesos, es decir un 90% de aumento. Nos dan miseria, no alcanza. Los empresarios nos dijeron que era desmedido ese pedido. Es una falta de respeto lo que hacen los empresarios. Todas las regionales de UATRE vamos a estar en Roca. No queremos cortar la ruta, pero no lo descartamos.. La negociación sigue en pie”.

Así se refirió Sergio Alarcón al banderazo de esta mañana: