Denuncian que una familia quedó encerrada en el desalojo en Huiliches

Pasaron unas 24 horas del gran operativo y despliegue policial de la jornada de este miércoles en calle Salto Grande y Collón Cura, en donde varias familias de una manzana entera fueron desalojas por efectivos de la Policía de Neuquén, en conjunto con agentes judiciales del Juzgado Civil N° 4.

Tal como informó este medio, la orden de desalojo recaía sobre una propiedad con seis inmuebles. Todas las familias pasaron la fría noche en la calle. Sin embargo, en las primeras horas de este jueves se anoticiaron que que el desalojo quedó suspendido.

“Hace 8 meses teníamos la orden de desalojo y recién aparecieron ayer. Dejaron a todas las familias con niños, afuera, con lo puesto", comenzó a relatar Cristian Parra, vecino desalojado del barrio Huiliches, en diálogo con el Noticiero Central 24/ Noticias.

Lo más preocupante, según denunció el hombre es que quedó una familia encerrada: "Todo sucedió sobre calle Salto Grande. Vino la policía, no preguntaron nada, puso el candado y se fueron". Cabe remarcar, que según contó Parra, el domicilio dónde cerraron los oficiales no correspondía a unos de los inmuebles que debían desalojar; ya que a partir de ese predio era el límite ordenado por la justicia.

“Allí viven una mujer de 33 años con su esposo y su hija de tan solo 8 años. No preguntaron nada, si había gente viviendo allí, y pusieron el candado. Nadie hace nada, si nosotros tocamos algo nos llevan preso”, afirmó enfurecido y añadió que “vino un policía con un abogado, ni revisaron y colocaron el candado y se fueron”.

La situación que están viviendo es límite: “Estamos rodeados de policías, no podemos ingresar a nuestras viviendas, estamos con lo puesto, la jueza se lavó las manos, no tenemos ninguna respuesta. Algunas familias están en este momento en el Juzgado con una abogada, para ver que instrucciones nos dan”.

La gran mayoría de las familias viven allí hace 21 años: "No sabemos porque recién ahora nos desalojan. Y esto fue más un allanamiento, nos revolvieron todo, no me dejaron agarrar ni una campera, ni ropa para mis hijos”, dijo con mucha bronca Cristian.

Pasadas las 11:30, algunos de los desalojados tuvieron una reunión en el juzgado, mientras que el resto custodiaban sus pertenencias en la calle. Asimismo, allí les notificaron que el juzgado publicó un escrito que indica que “en virtud de lo que surge de la nota que remitida por el Ministerio de Desarrollo Social corresponde suspender el desalojo”.

Hasta el momento nadie de la justicia, ni funcionario informó que sucederá en las próximas horas con los desalojados, teniendo en cuenta en primer lugar la suspensión de la orden y que en horas comienza el fin de semana largo. "Nadie nos dice nada, no sabemos dónde vamos a pasar las próximas noches. Las temperaturas son muy bajas, no podemos estar con nuestros pequeños en la calle", finalizó angustiado Parra.