¡Con este frío… no pasó el colectivo!

Otra vez los colectivos de la línea 102 de Autobuses Neuquén que pasan por el Barrio Costa Esperanza de Balsa Las Perlas, dejaron a pie a los vecinos. Desde la Comisión de Vecinos, señalaron que “con este frío, luego de salir del trabajo, los vecinos debieron esperar sin saber lo que pasó con el recorrido y sin saber a qué hora pasará. Y, además, pensando si mañana continuará esta situación y cómo llegar al trabajo.”

Agregaron que “hacemos responsable de todo este abandono de un pueblo de más de 20.000 habitantes al gobierno de Río Negro, a su gobernadora Arabela Carrera y al intendente de Cipolletti, Claudio Di Tella”.

Y no sólo los afecta el transporte, indicaron que “el abandono es permanente: no hubo clases en la escuela secundaria porque colapsó la cloaca y es un edificio que aún no cumple 6 meses de haber sido entregado. Y los líquidos cloacales corren por las calles y por más llamados que hagan los vecinos, no vienen a resolver el tema. Como resultado de esta situación, las calles terminan intransitables”.

La Comisión Vecinal insistió en el reclamo para lograr la independencia municipal de Balsa Las Perlas. “Con estos fríos, no hemos logrado, pese a los esfuerzos, ni el más mínimo avance en la urgente llegada del gas por red. Calefaccionarse con leña es muy caro, ineficiente y poco saludable. Necesitamos todos los servicios y en condiciones”, concluyeron