Un denominador común: escuelas en malas condiciones

Cansados de las promesas que les realizaron desde Educación, los padres de la Escuela 357 de Roca resolvieron que no mandarán sus hijos al establecimiento hasta que se construya el muro que solicitaron para evitar que los alumnos sean alcanzados por una bala en una pelea narco que no tiene límites a la hora de disputar territorios.

Una madre de la escuela habló con Mejor Informado y explicó que “desde Educación confirmaron que durante el transcurso de esta semana estará el material necesario para iniciar la obra. No estamos tranquilos. Decidimos que no vamos a enviar los chicos al colegio. Si todo marcha bien y vemos que los trabajos van avanzando, incluso los arreglos de la calefacción en la escuela y el Jardín 97, iremos analizando la situación”.

Agregó que “entre miércoles y jueves podríamos comenzar a enviar los chicos. Además, los docentes nos pidieron que los mandemos porque deben cerrar notas, no queremos interferir en el trabajo de los maestros. De todas maneras, estaremos atentos al avance de los trabajos, no es cuestión de poner uno o dos ladrillos y nada más, queremos que se haga la obra”.

La titular del Consejo Escolar de Roca, Fernanda Curuchet señaló que “nos reunimos con las familias. Junto a la gente del ministerio de Seguridad y les confirmamos que hay una empresa que empezará con la construcción de la obra”.

Agregó que “los papas pidieron un muro, un paredón, para prevenir que ingresen las balas a la escuela, como ya pasó en alguna oportunidad. Se construirá un muro de más de dos metros de altura a pedido de los padres. Desde el ministerio de Seguridad nos confirmaron que se está avanzando en la colocación de cámaras de seguridad. Lo que garantizaron es un policía durante el horario escolar, contemplando los tres turnos, mañana, tarde y noche”.

Explicó que “estamos trabajando con los equipos de la supervisión y los directivos de la escuela para evitar que los chicos sigan perdiendo días de clases. La virtualidad sería una posibilidad, pero lo estamos evaluando”.

Y otro grupo de padres, también cansados de las promesas de Educación, decidió acudir a la justicia. Marta Laborda, madre de la Escuela Laboral 2 de Roca explicó que “estamos en lucha los docentes junto a los padres desde febrero de este año. Pasaron 60 días y no obtuvimos respuestas. Los chicos fueron reubicados en la Escuela Especial 1, ahí toman los talleres. Educación no dio respuestas y es por eso que presentamos un recurso de amparo en la justicia. Es lamentable que los alumnos tengan que vivir esta situación. No sabemos que más hacer para que nos digan cuanto estará disponible el edificio de la escuela. Es un lugar viejo que fue parchado, ojalá pronto nos den una solución para que los chicos puedan volver”.

Agregó que “el techo se llovía todo el tiempo. Y cambiaron todo el sistema de iluminación de la escuela. Hicieron una reforma con un techo que se cayó con las primeras lluvias, hacen parches de parches. Los papas queremos que Educación nos dé un lugar nuevo. La problemática de la escuela la conocen. Tienen dos albañiles para reparar la escuela. Llegará a fin de año y no creo que nos brinden respuestas”.

Y no son los únicos. Padres de la Escuela N°95 retomaron las protestas al asegurar que Educación no realizó las obras de refacción que se había comprometido. Y realizaron un abrazo simbólico en la escuela. Mientras que los alumnos tuvieron que ser reubicados en el Colegio San Miguel, en el Domingo Savio, en la escuela N°133 y en la N°32.