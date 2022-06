“Apuñalada”, “Ahogada”, “Calcinada”: no queremos más estos titulares

Hoy viernes 3 de junio, pero hace siete años atrás, una manifestación de más de un millón de personas convocadas al grito de ¡Ni una menos!, conmovía tanto a hombres como a mujeres en toda la Argentina. Hoy, esa lucha sigue convocando, porque los femicidios aumentan en demasía. La pandemia, el encierro hizo estragos. Nuestra provincia no quedó ajena.

Neuquén está en la actualidad entre las provincias con mayor tasa de femicidios de Argentina en el año 2021. Los datos fueron publicados por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 se registraron en Argentina 231 víctimas directas de femicidio. Se cometió uno cada 38 horas. Esta cifra incluye 5 víctimas de travesticidio/transfemicidio y 20 de femicidios vinculados, que son aquellos que están dirigidos al entorno afectivo de las mujeres sobre las que los agresores ejercen dominación (asesinato de hijos, parejas).

En Neuquén la violencia arrasa en todos sus sentidos

En enero fue asesinada María José Villalón Escudero en el Oeste capitalino

Majo, como le decía su familia fue encontrada muerta en su propia casa. El primer femicidio en Neuquén del 2021. El 14 de enero, después de una juntada entre familiares y allegados, María José Villalón Escudero, de 39 años, fue hallada muerta en su casa del barrio Cordón Colón, frente a la toma Auca Mahuida, a unas 20 cuadras del centro capitalino. Pasaron cinco meses y no hay ni avances ni novedades de la causa. No hay detenidos. La fiscal a cargo del caso es María Eugenia Titanti.

En febrero fue asesinada Guadalupe Curual en Villa la Angostura

El 23 de febrero le siguió el brutal femicidio de Guadalupe Curual 21 años, más conocida como Juli; en Villa la Angostura. Su femicida, Bautista Quintriqueo, se suicidó mientras se encontraba internado y detenido luego de asesinarla en la vía pública. La pequeña hija de ambos quedó a cargo de la familia de ella. No hay detenidos, porque su femicida se mató.

En mayo fue asesinada María Cristina Ancatén en Centenario

Su ex la mató a golpes en el baño durante una fiesta de 15. María Cristina Ancaten tenía 38 años y se había separado de su asesino Damián Retamal, hacÍa 5 meses tras 20 años de relación y 3 hijos. Dejó una frase premonitoria en las redes sociales: “Si algún día no vuelvo hagan mierda todo”.

En mayo fue asesinada Agostina Gisfman en Centenario

Agostina Gisfman, de 22 años, joven mamá de Cipolletti, fue asesinada a apuñaladas y su cuerpo calcinado fue hallado el 15 de mayo en un basural de la localidad de Centenario. Hay dos detenidos: Juan Carlos Monsalve, acusado de ser el autor material del femicidio y Gustavo Alejandro Chianesse, quien fue el entregador de la joven, ya fue acusado y seguirá en prisión preventiva por 8 meses.

“Apuñalada”, “Calcinada”, “Ahogada”, “Destrozada”, estos titulares no los queremos publicar más, ni en Neuquén ni en ninguna parte del país. No queremos, más hijos sin sus madres, no queremos más muertes. No queremos prender fuego todo si no aparecemos… simplemente vivas nos queremos.