Schlereth preocupado por los viajes al exterior

El ex presidente del Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén (y también ex diputado nacional por el PRO), David Schlereth acusó al gobierno de Alberto Fernández de poner trabas para que los argentinos no puedan viajar al exterior y lo consideró “una barbaridad”.

Precandidato a gobernador por Juntos por el Cambio, Schlereth expresó su descontento a través de las redes sociales: “Las declaraciones de la nueva ministra de Economía de la Nación, Silvina Batakis, acerca de los viajes al exterior y los dólares desnuda la falta de información y la visión neófita como funciona, en este caso, este sector de la economía”, dijo.

“Lo que en esencia está demostrando es que no hay ideas, lo que se pretende es seguir cerrando no solamente la economía argentina al mundo sino que, ahora, están entorpeciendo y poniendo palos en la rueda para que los argentinos puedan ir al resto del mundo, una barbaridad”, sentenció.