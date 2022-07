Encontraron a la joven que era buscada en Cutral Co

Oriana Aimará Álvarez, la joven de 17 años que era intensamente buscada en Cutral Co, apareció sana y salva este lunes al mediodía. Según las primeras investigaciones, llegó por sus propios medios a la casa de su padre ubicada en Plaza Huincul, en aparente buen estado de salud.

Oriana era buscada desde el domingo, cuando desapareció entre las 23 y las 5:46 de la madrugada, en el barrio Centro Norte de Cutral Co. Los familiares y allegados de la joven de inmediato denunciaron su desaparición ya que la menor no contaba con un celular y no tenían forma de contactarla.

Al realizar la denuncia, efectivos policiales de la Comisaria 4ta, de inmediato activaron el “Alerta Nati”, que es un mecanismo que funciona en este tipo de casos cuando hay desaparición de personas.