Atrapado por la rueda del camión, esperó 15 horas por ayuda

Con la noche ya cerrada, en un camino solitario de la meseta patagónica, en plena subida vio que su camión ya no tenía fuerza. Paró, puso los frenos y se bajó para colocarle unas piedras bajo las cubiertas y evitar el deslizamiento. Pero no tuvo en cuenta que algo fallara y cuando estaba en esa tarea, el camión se deslizó hacia atrás y le atrapó la mano. A la intemperie, con frío y viento, no se desesperó hasta que lo ayudaron. Habían pasado 15 horas y estaba casi desmayado.

César Montenegro, camionero de Comodoro Rivadavia, cuenta ahora cómo fue toda la situación que casi lo lleva a la muerte. Lo hace más tranquilo, registrando como en una película todo lo que le tocó vivir en ese camino desierto, en cercanías de la localidad santacruceña de Caleta Olivia. “En un momento me olvidé del tremendo dolor en la mano y sólo pensé en no dormirme y aguantar el frío que hacía”, señaló a los medios de comunicación.

En esos detalles “de película”, relató que con la mano libre atinó a desinflar la cubierta usando la punta de una lapicera, pero su mano seguía atrapada. “En un momento, en plena noche y con el frío que hacía, no sé si será así o no, pero sentí cerca a unos pumas que andaban merodeando”, relató.

“La primera hora fue la más desesperante porque estaba en un camino inhóspito, hacía mucho frío. Primero quería sacar la mano y después solo pensé en sobrevivir. Empezó a caer la temperatura y de pronto, dejé de sentir las piernas y los brazos. No quería morirme ahí”, señaló Montenegro.

El camionero, que pertenece a la empresa Vesprini, sostuvo que recién después del mediodía “apareció un gaucho del campo El Águila y como no podía hacer nada, fue hasta la empresa minera que está cerca y de ahí vinieron”, sostuvo.

Otro momento desesperante fue cuando intentó desinflar el neumático. Relató que primero –con la mano libre- fue rodeando de piedras su mano y brazo atrapado, mientras desarmó una lapicera y con el tubo para la tinta comenzó a desinflar la cubierta. “La desarmé como pude con la boca y con el tanque de tinta desinflé la válvula de la cubierta. Cuando lo logré, la cubierta me pasó por arriba del brazo. Pensé que me lo iba a fracturar o cortar por eso me lo había rodeado con piedras”, contó.

Tras las primeras atenciones en el hospital de Caleta Olivia, fue derivado a Comodoro Rivadavia, adonde se observó que la mano no registra heridas de gravedad, aunque deberá continuar con un tratamiento de curaciones y kinesiología.