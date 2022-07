VIDEO: Tenso debate al aire por la segmentación tarifaria

La segmentación tarifaria anunciada por el Gobierno Nacional, que asigna subsidios a la energía según el nivel de ingresos de los usuarios, sigue generando interrogantes y debates tanto en el sector energético como en la sociedad en general. En esta ocasión, un tenso momento se vivió al aire en el programa “Pórtense bien” entre Rubén Boggi y Fernando Castro, ambos periodistas de Prima Multimedios, cuando empezaron a debatir sobre la utilidad del nuevo régimen tarifario.

Todo empezó cuando Boggi, que co-conduce el programa junto a Claude Staicos, indicó que la segmentación de las tarifas “solo sirve para resolver una situación coyuntural”, en desmedro de un mejor aprovechamiento de los recursos energéicos. “Hay que mirar que márgenes tenés para actuar, porque ¿Qué otra opción tenés a no segmentar?” respondió Castro, periodista especializado en temas energéticos.

“Siempre se dice ahora no se puede, hay que esperar a una supuesta situación mejor que nunca llega” manifestó Boggi, en una charla que iba escalando en tensión en el aire de AM550 y 24/7 Noticias. Castro consideró que el nuevo esquema tarifario "es una medida en un contexto de 50% de pobres, porque no se puede resolver algo estructural en tres años”. "La nueva medida pasa por arriba a los que no tienen gas y soluciona los problemas los ya tienen el servicio", sañaló por el contrario Boggi. "No es para resolver eso", opinó nuevamente en disonancia Castro.

“Si hacemos un análisis de toda esta complejidad, posiblemente descubramos que la segmentación es una boludez porque no va a cambiar nada”, siguió Boggi. “Yo no creo que sea una boludez para el tipo que le falta 100 mangos para darle un plato de comida a su hijo”, lo cruzó Castro, a lo que Boggi respondió con un “eso es un esquema demagógico”.

Boggi, de extensa trayectoria en los medios de la región, recordó cuando a fines de la década de los ’90, se le daba prioridad al gas como principal matriz energética de la provincia. “Se paró todo lo que se venía haciendo porque el gas estaba barato y la represa hidroeléctrica de Chihuido quedó en la nada”, indicó.

“Bueno, el tiempo le dio la razón a esa postura con la tremenda sequía que afecta a los embalses de la región y limita la producción de energía”, manifestó Castro. “Que chicana barata que me haces”, le contestó Boggi, a lo que Castro nuevamente contestó con "que son datos y están en todos lados".

Finalmente, ante la notoria incomodidad del encuentro, el conductor Claude Staicos cambió rápidamente de tema y bromeó sobre la situación. “Se ven poco estos debates en Argentina”, sostuvo Boggi, luego del intenso cruce con el periodista de energía. “Habrá que hacer un programa entero entre los dos”, concluyó entre risas Fernando Castro, quien dirige Mejor Energía, el sitio de Prima Multimedios especializado en el sector energético.

VIDEO DEL MOMENTO: