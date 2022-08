Sin explicaciones, una escuela albergue no tiene clases hace un mes

Padres y madres de la Escuela Albergue 264 de la localidad de Los Chihuidos, a 100 kilómetros de Añelo, viven una insólita situación: por diferentes motivos, la directora y maestras del establecimiento les cancelan las clases. Hace más de 30 días, 21 niños de primer a séptimo grado aguardan en sus casas la reanudación de la presencialidad.

A principios de julio, las clases fueron suspendidas por un problema de gas en uno de los calefactores pero incluso una vez que se arregló, los niños no pudieron volver al establecimiento, que mantiene una modalidad de bloques, con 10 días de clase por 4 de descanso. Los motivos no están claros. En numerosas ocasiones, los maestros cancelan las clases por "inconvenientes familiares" u "estudios médicos", mientras que la directora asegura que la escuela aún no está en condiciones, mientras que desde el Consejo Provincial de Educación ya revisaron las instalaciones.

"Antes de las vacaciones nos cancelaron y nunca más volvieron. Nadie viene a poner la cara al establecimiento. Ya quedó en el acta que la escuela funciona pero las maestras siguen insistiendo", dijo Susana, madre de un alumno a AM 550 y 24/7 Canal de Noticias.

Los padres del establecimiento luchan contra los problemas de internet y los acotados horarios de luz que reciben de un grupo electrógeno para que sus hijos tengan clases virtuales y esta semana decidieron rechazar esa modalidad: "Los niños ya están cansados con la virtualidad, decidimos no aceptar más clases de esta manera porque los que están cobrando un sueldo son ellos, no nosotros. Nosotros nos matamos ayudando a que los niños terminen sus tareas".

A esto se le suma el estado de las rutas y la distancia entre la localidad y el siguiente establecimiento más cercano, que queda a más de 100 kilómetros, es decir, más de dos horas de viaje.

"Hay chicos que terminan séptimo grado ahora y ¿cómo siguen en una secundaria?", señaló Elena, otra de las madres. En diálogo con el Noticiero Central contó que su hijo comenzó sala de cinco este año y que solo tuvo 20 días de clases desde marzo hasta este mes.

Este 10 de agosto, la escuela cumple años pero lejos está de festejarlo.

Mirá la nota completa: