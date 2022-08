La presencialidad en las escuelas neuquinas ya es del 93%

El 93% de las clases en la educación inicial, primaria y secundaria ya se dicta de manera presencial en la provincia de Neuquén, luego del parón que provocó la irrupción del Covid-19 a inicios de 2020. El dato fue comunicado por el propio ministro de Educación, Osvaldao Llancafilo, en comunicación con el programa “Pórtense bien” por AM550 y 24/7 Canal de Noticias que conducen Claude Staicos y Rubén Boggi.

El funcionario provincial reconoció que “la virtualidad no pudo reemplazar a la presencialidad” y anticipó que ahora el objetivo de la cartera que dirige es “recuperar el tiempo perdido durante la pandemia”. “Reforzar el proceso de incorporación de conocimiento de los estudiantes es lo central”, agregó.

Por otra parte, al ser consultado por los números que dan cuenta de la actualidad del sistema educativo provincial, Llancafilo precisó que hay 231.000 estudiantes en toda la provincia, de los cuales 198.000 cursan sus estudios en escuelas públicas. Al respecto, el ministro señaló que “es muy bueno” que el 86% de los estudiantes asistan al sistema público, ya que “da cuenta del trabajo que diariamente se hace desde el área”.

El titular de Educación en la provincia adelantó que el presupuesto del sector para 2023 hará foco en la infraestructura de las escuelas, una de las principales demandas de la comunidad educativa. “Nos hemos quedado un poco atrasados en ese tema, en parte, por el permanente aumento de la matricula que tenemos en Neuquén”, precisó.

Asimismo, el funcionario también se refirió a las permanentes denuncias de algunas agrupaciones docentes sobre las condiciones edilicias de los establecimientos, sobre todo de la capital provincial. Mencionó “situaciones llamativas” en “10 o 15” escuelas de la zona de la Confluencia, que "siempre presentan algún problema".

“No decimos que no hay problemas de infraestructura y de mantenimiento, pero también es cierto que los casos siempre aparecen en los mismos establecimientos”, consideró Llancafilo y agregó que “es más noticia un edificio que no funciona que los más de 600 que sí funcionan en toda la provincia”.