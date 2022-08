Denuncian abandono en la meseta: las calles son intransitables

Vecinos del asentamiento Trébol II de la meseta neuquina denuncian abandono por parte del Estado. Es que, las calles de tierra quedan en tan mal estado luego de la lluvia que ya ni siquiera los colectivos quieren entrar al barrio. Piden a las autoridades una solución urgente.

Tomás, vecino del sector Barrio Unido, dialogó con 24/7 Canal de Noticias y AM 550, y aseguró que "por el mal estado de las calles, lamentablemente el colectivo no quiere ir a nuestro sector". La calle C. La Vit, entre El Trigo y El Sorbo, por donde suele hacer el recorrido la línea, "está destruida"; tiene incontables pozos que, por su profundidad, ya rompieron el colectivo en reiteradas ocasiones.

"El otro día nos pasó que el colectivo se rompió dos veces en un día, y a último momento el colectivo no quería ni ir al sector y nos quería dejar a 500 metros porque dice que no se podía entrar ahí. Entonces, debido a la presión de los vecinos logramos que nos deje donde tenía que dejarnos", aseguró Tomás en el Noticiero Central.

Los vecinos tienen que tomarse al menos dos colectivos para llegar al centro de Neuquén pero al parecer, eso se convierte en una odisea. Cada vez que tienen que trasladarse al trabajo o a la escuela, dependen de que el colectivero de turno se anime a cruzar las calles.

"Es una lucha constante cada vez que llueve, las calles quedan destruidas, con decirte que ni los taxis venir".

Es por esto que piden a las autoridades municipales una solución: "Necesitamos que alguien tome cartas en el asunto y vean la manera de resolver este asunto. Queremos lo mínimo que nos arreglen las calles, que el transporte puedan ir sin problemas. Nosotros necesitamos el transporte".