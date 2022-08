La hermana del ministro Soria no firmó el apoyo a Cristina

La causa Vialidad y el pedido de 12 años de prisión para la actual vicepresidenta y dos veces presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, revoluciona el ambiente político nacional. Desde diferentes órbitas políticas del país diversos personajes kirchneristas manifestaron abiertamente su apoyo. Pero entre esos nombres no aparece la actual intendenta de Roca, María Emilia Soria, hermana del ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria.

Además del respaldo de diputados y las expresiones vía redes sociales, unos 500 intendentes del interior del país firmaron una carta de repudio a las acusaciones y en el mismo tono de la defensa que ejerce la vicepresidenta, aseguran que es un intento de proscribir la figura de Cristina Fernández.

De Río Negro firmaron ocho intendentes: Héctor Leineker, de General Conesa; Liliana Alvarado, de Cinco Saltos; Alberto Pacenti, Chichinales; el actual presidente provisorio del PJ provincial, Sergio Hernández, de Lamarque; Luis Ivancich, General. Godoy; Claudia Montanaro, Cervantes; y Renzo Tamburrini, Sierra Grande, todos cercanos al senador camporista Martín Doñate. Además, rubricó la nota el intendente de Belisle, David Mendoza, incluido en el grupo de los pocos dirigentes cercanos al sorismo.

En la lista no aparece el nombre de María Emilia Soria, intendenta de Roca y hermana del ex intendente Martín Soria, quien en 2019 fue electo como diputado Nacional y renunció para asumir como ministro de Justicia. Ese cambio de tareas para el hijo mayor del gobernador asesinado por su esposa en 2011, fue impulsado desde el kirchnerismo para que alguien con su discurso agresivo y confrontador apunte de manera certera contra los jueces, funcionarios y fiscales que conformaron la denunciada mesa judicial del ex presidente Mauricio Macri.

La actitud de la menor de los hermanos Soria no sorprende. Primero por la mala relación que mantiene con su hermano, que ya no se centran sólo en el acompañamiento a su madre Susana Freydoz, con prisión domiciliaria en Neuquén por el crimen de Carlos Soria, o la devaluada gestión municipal que lleva adelante. Sino que también quedó en evidencia el camino político que transitan.

El ministro de Justicia se pronunció a través de Twitter y aseguró que "no querían escucharla porque no soportan el peso de la verdad: la causa Vialidad es otra farsa armada sin pruebas por el poder mediático judicial diseñado por Macri".

"Este no es un juicio a @CFKArgentina, es un juicio al peronismo y a los gobiernos nacionales y populares". No querían escucharla porque no soportan el peso de la Verdad: la causa Vialidad es otra farsa armada sin pruebas por el Poder mediático-judicial diseñado por Macri. pic.twitter.com/HyxqeoVHo3 — Martin Soria (@MartinSoria_) August 23, 2022

Esta decisión de la intendenta de Roca de no brindar su apoyo a la vicegobernadora sucede 48 horas después del Congreso del PJ de Choele Choel en la que su postura perdió ante la que impulsaba el senador Doñate para acercarse al oficialismo de Juntos Somos Río Negro. El Frente de Todos se rompió y crearon una nueva alianza denominada Nos Une Río Negro, entre el peronismo rionegrino y el massismo, que en la provincia lo integran todas figuras que fueron cercanas a los Soria, pero que por disidencias se fueron del bloque y ahora integran un nuevo cuerpo bajo la bandera del Frente Renovador.

Pareciera que haber votado el desafuero a un compañero perseguido sin haber siquiera sido indagado sería un mérito para designar al hermano como sucesor de la ministra Losardo, esto define la miserabilidad inconmensurable de @alferdez. pic.twitter.com/1UssVLbAbO — Julio De Vido (@JulioDeVido) March 9, 2021

La joven intendenta supo diferenciarse hace algunos años, cuando en la Cámara de Diputados se trató el desafuero del entonces diputado Julio De Vido, en ministro de Néstor Kirchner y luego de Cristina Fernández. En aquel entonces, la abogada sostuvo que todo se trataba de una maniobra montada por el macrismo, pero a la hora de votar lo hizo de manera afirmativa y justificó: "El pedido se ajusta a las previsiones de la ley. Y durante estos años aprendí a no renunciar a mis principios y a dar la cara. Voy a votar afirmativamente. Y voy a agradecer a mis compañeros de bancada".