Figueroa suma apoyos para no ir a una interna en el MPN

El Movimiento de Acción Política (MAPO), que representa al viejo sector Blanco del MPN, le pidió al diputado nacional Rolando Figueroa que dirima la interna partidaria “en unas PASO o directamente en las elecciones generales”. Además, ese sector consideró que “no están dadas las condiciones mínimas de transparencia en el proceso electoral interno convocado para el 13 de noviembre”. Por ese motivo, instó a Figueroa a que asuma el compromiso “de representar las voces, intenciones, convicciones y valores fundacionales del MPN en las únicas opciones democráticas posibles”.

La definición del MAPO se concretó durante un encuentro desarrollado este viernes con unos 500 referentes que apoyan a Figueroa como candidato a gobernador, entre ellos, Federico Brollo, Rodolfo Lafitte, José “Pino” Ruso y el músico Naldo Labrín.

Al tomar la palabra, Rolando Figueroa pidió “un tiempo para analizar la situación” y “llamar a la dirigencia del partido provincial a que garantice una interna transparente”. Aseveró que “lo que nosotros estamos buscando es que el árbitro sea independiente de la elección, entonces sí nosotros vamos a jugar. Todavía tengo la esperanza de que me aseguren una interna transparente aprobando los 20 puntos que presentamos a la Junta de Gobierno”. “Evidentemente la palabra transparencia hoy incomoda al sector azul, pero la sociedad neuquina está pidiendo transparencia no solo en la política sino también en la administración de los recursos", agregó el diputado nacional.

En el documento, desde el MAPO denunciaron que el oficialismo “construyó un escenario electoral favorable donde la Junta de Gobierno es azul, la Convención Partidaria es azul y la Junta Electoral es azul. Las autoridades de mesa serán azules, podemos decir entonces que han delimitado un territorio electoral azul donde la diversidad ideológica y partidaria no tienen cabida ni garantías para expresarse”.

También puso en duda el acuerdo firmado entre los sectores Azul y Azul y Blanco, al considerar que “no representan la unidad, es un acuerdo de cúpula sectorial”. De la misma manera, recordaron que desde 2017 “esperan un gesto de las autoridades que incluya a todos los sectores internos”, sin embargo, afirmaron que “cerrar el partido fue una decisión de la conducción azul, un proceso que les resultó efectivo y exitoso e incluye censurar y demonizar la disidencia, impedir el diálogo y negar la participación”.

“Un espacio hegemónico que impide la participación no es MPN. El auténtico MPN es la gran militancia de los distintos sectores que no participó en las últimas internas para autoridades partidarias, y vienen retirando su participación en las elecciones a cargos electivos porque no se sienten representados ni confían en estos procesos electorales”, manifestaron finalmente y pidieron a Figueroa “pensar un camino posible donde nuestro voto tenga valor, sea soberano. Encontrar una forma genuina para elegir a nuestros candidatos”.