El casino deberá pagar 3 millones por una alfombra rota

Una salida con una amiga al casino terminó con un millonario pago, sin embargo lejos de ganar en los juegos de azar que tiene la sala, la mujer lo cobrará como indemnización tras un accidente desencadenado por una alfombra vieja, rota y deshilachada. Es que se le trabó el pie, tropezó y cayó varios escalones, lo que le provocó una doble fractura de tibia y peroné.

El hecho sucedió el 30 de abril de 2021 en una de las salas del casino de Viedma. Allí concurrió una mujer con una amiga a ver un espectáculo musical, en un momento de la noche debió concurrir al baño, pero cuando volvía e intentó bajar por una escalera repleta de gente, se tropezó con la alfombra que estaba rota y cayó varios escalones hacia abajo.

El personal de seguridad de Casino del Río la atendió rápidamente y fue trasladada en una ambulancia al hospital Artémides Zatti y posteriormente debió ser intervenida quirúrgicamente para colocarle una placa con tornillos y clavos. Además, debió realizar una larga rehabilitación traumatológica y kinesiológica hasta obtener el alta.

En la demanda que planteó la mujer en la Justicia, planteó que le quedó una renguera permanente y que cuando camina o permanece de pie durante un tiempo prolongado, siente fuertes dolores en la pierna afectada. Además, se le duerme la pierna derecha con dolores intensos. Con todos estos problemas también se vio afectada su vida deportiva, ya que no puede correr ni trotar.

La empresa concesionaria, Emprendimientos Crown S.A. (Casinos del Río), negó los hechos en la contestación de la demanda y citó en garantía a la aseguradora Sancor , que reconoció la póliza contratada por la demandada, pero también rechazó la acción por considerar que no fue responsable en el hecho por el que se reclama indemnización. Aseguró que "las alfombras del casino no se encuentran rotas, ni lo estaban en el momento del siniestro, y de la prueba acompañada surge con claridad que la única responsable del mismo ha sido la propia víctima".

La pericia médica indicó que sufrió "fractura bi maleolar de extremo distal inferior de tibia y peroné de pierna derecha con desplazamiento, y que para su resolución se le practicó cirugía colocándosele placa- tornillo, lo que le produce rigidez, es decir limitación funcional de la articulación del tobillo acompañándose de dolor, edema, etc, y además tiene marcha disbásica lo cual trae aparejado dificultades para sus tareas habituales y/o trabajo”. Y determinó una incapacidad obrera permanente, parcial y definitiva de 23%.

El fallo judicial indica que se acreditó "que la escalera en cuestión por la que bajaba la actora se encontraba en mal estado con las alfombras que la revestían rotas y deshilachadas en la mayoría de sus escalones, y además la escalera se encontraba repleta de personas que estaban allí apostadas observando el show, y otras que circulaban en dirección a los sanitarios y de regreso de los mismos, lo que impedía que se pueda utilizar el pasamanos para seguridad y para evitar una caída en caso de producirse un tropiezo".

"Estamos frente a una relación de consumo, en efecto no cabe duda que la relación entre el comercio, que en este caso es una confitería dentro de un casino, y quien transita dentro del lugar es de usuario involucrado en una típica relación de consumo: el propio Art. 42 de la Constitución Nacional" por lo que se condenó a Emprendimientos Crown S.A. y Sancor a abonarle a la mujer la suma de 3.357.797,60 pesos. que corresponde a las sumas de 2.348.485,98 pesos por incapacidad, 50.000 pesos por gastos médicos, 192.692,54 pesos por lucro cesante, y 766.619,18 pesos por daño moral; más intereses.