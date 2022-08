Detuvieron al prófugo que le apuntó a una nena en la cabeza

Luego de de cinco días de intensa búsqueda, en la que fue dejando sus violentas marcas en diferentes golpes, la Policía Bonaerense logró detener al peligroso delincuente Kevin Andrés Parson, quien la semana pasada había golpeado a un penitenciario y huyo de la cárcel de Viedma en una moto que lo esperaba en la puerta. Mientras estuvo prófugo cometió varios hechos, entre ellos una de las víctimas reconoció que fue quien lo asaltó y jugó a la ruleta rusa con una 9 milimetros en la cabeza de su hija.

Según confirmó la Policía Bonaerense, Parson fue detenido en Bahía Blanca, a unos 2270 kilómetros de Viedma, pero no dieron precisiones como llegó hasta allí ni qué estaba haciendo cuando fue apresado. Se espera que en las próximas horas una comisión de la Policía de Río Negro viaje a esa ciudad para poder trasladarlo de vuelta a la cárcel de Viedma, de donde se escapó el pasado jueves.

No es la primera vez que los presos se escapan de la Unidad de Ejecución Penal 1 a la carrera y con cómplices esperando del otro lado del cerco perimetral. Llama la atención que aunque la metodología se repita, nadie desde el Ministerio de Seguridad que dirige Betiana Minor establezca una custodia permanente en las afueras para tener mayor control, como también que las puertas de la cárcel permanezcan con llave.

Lo cierto es que ante tamaña inacción, con presos que manejan celular con acceso a internet desde adentro de las celdas y que cometen estafas afuera, Parson logró escaparse y no se sabe nada de él, excepto las huellas que va dejando en los diferentes robos.

Las autoridades policiales hablan de que al menos tres robos a mano armada que sucedieron entre el jueves y ayer tienen su sello. Las víctimas lo reconocieron y narraron episodios de terror en no más de 5 minutos. Uno de los que sufrió la violencia de Parson es el empresario ganadero y presidente de la Federación Rionegrina de Handball, Claudio Naim Pérez y toda su familia. Incluso tuvo que presenciar como el temido delincuente le apoyó una 9 milímetros en la cabeza a su hija de 9 años y disparó varias veces.

El ganadero relató que todo comenzó cuando estaba por bajar del auto y una moto le estaciona por delante. En cuestión de segundos Parson apoyó una 9 milímetros en el parabrisas, mientras un cómplice le abría la puerta del auto y lo encañonaba con un revolver calibre 38. "Querían que me meta adentro de la casa, yo iba poniendo resistencia de la mejor manera que me sale, en medio de un griterío tremendo", aseguró en declaraciones radiales.

Luego continuó: "Parson ve que estaba mi mujer adentro, así que va hacia el interior de la vivienda después de romper la puerta de una patada y ahí es la parte más violenta porque las pone de rodillas a mi mujer y a mi nena y empieza a jugar a la ruleta rusa con las dos".

"Yo afuera, tratando de calmar a este chico que estaba muy nervioso, mientras escuchaba los gritos de mi hija y de mi pareja, gritando por favor que no las mate. Fueron 3 minutos, pero que se trasformaron en 30, fue eterno", describió el empresario, quien reconoció que "tenía dinero encima porque había ido a pagar una cuenta de un proveedor y tenía 100 mil pesos en el bolsillo, así que les decía que tenía plata encima, que se las daba y se fueran".

El cómplice del prófugo, que Pérez estimó que no tendría más de 17 años, se subió a la moto y lo llamó a Parson que estaba adentro, yo fui a entrar y me choco en la puerta con él que estaba saliendo, me apuntó a la cabeza, al pecho, a los testículos, y a las rodillas, mientras el otro lo llamaba desaforadamente 'vamo', vamo' que viene la yuta', y se fueron", explicó.

La situación en Viedma es similar a lo que ocurre en el resto de la provincia, donde los policías se excusan de algunas intervenciones por no contar con los medios suficientes por falta de patrulleros -rotos- o de personal, ya que la mayor cantidad de uniformados fueron enviados a Bariloche para controlar la temporada invernal y los que quedaron en las unidades deben cumplir también con las custodias impuestas por la Justicia en las casas de víctimas en su mayoría de violencia de género.