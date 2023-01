El PJ lleva a Rioseco, en un escenario de fuerte efecto polarizador

La previsible consagración de la candidatura a gobernador, por el peronismo neuquino, de Ramón Rioseco, permite ratificar un escenario de fuerte disgregación de las estructuras políticas en el proceso que desembocará en las elecciones del 16 de abril de este año.

La candidatura de Rioseco (extrapartidario) fue definida por el peronismo en un congreso provincial del Partido Justicialista, que se concretó en Zapala, este domingo. No es la primera vez que el peronismo elige como candidato a alguien que no porta afiliación a ese sector: antes lo hizo con Horacio Quiroga, con Martín Farizano, y con el propio Rioseco en dos oportunidades, en los comicios de 2015 y 2019.

Esta vez, Rioseco será acompañado por Ayelén Gutiérrez. Se había insistido antes con la postulación, en la candidatura a vice, de Tanya Bertoldi; pero la mujer de Centenario hizo conocer su decisión de no participar. No ha sido un detalle, sino la semi prueba de que hay serias disidencias, indisimulables, en el peronismo; y que una parte, que se verá si es importante o no, jugará para la candidatura a gobernador de Rolando Figueroa.

La lista de candidatos a la Legislatura será liderada por el ex secretario de Energía de la Nación, y ex diputado nacional, Darío Martínez. Así, se ha sellado el acuerdo entre este referente, el senador Oscar Parrilli, y el propio Rioseco, mientras se sienten, sin hacer un mayor esfuerzo auditivo, los ruidos de la fragmentación interna.

La decisión del congreso del PJ fue comentada ácidamente en las redes digitales. “El peronismo le hizo el mejor regalo de cumpleaños a Koopmann”, se escribió, por ejemplo. La frase, evidentemente ideada con anterioridad, hace referencia al onomástico del candidato del MPN, Marcos Koopmann (cumplió 49 años este domingo), y señala la duplicidad inquietante del destino del voto peronista: quien no respalda a Figueroa, respaldaría, indirectamente, a Koopmann, según el entender de los círculos rojos de la política neuquina.

Lo cierto es que el cisma en el MPN, producido por la presentación por fuera de su estructura partidaria de Rolando Figueroa, y el consecuente enfrentamiento con el candidato oficialista, Koopmann, dinamitó al resto: el sector de Juntos por el Cambio se rompió, y lo mismo ocurre ahora con el peronismo.

La obvia lectura que ya nadie se niega a hacer (al principio se la resistió) es que hay un factor polarizador en el proceso electoral, provocado por la debacle del MPN, que en vez de interna jugará una externa; este fenómeno ha sido tan potente, que influyó al resto de las fuerzas políticas, configurando un escenario con pocos antecedentes, y con un incierto e inquietante final, en el excitante territorio del gas y el petróleo de Vaca Muerta.