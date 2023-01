Plataformas: AFIP cobrará 8% de IVA a comerciantes

A través del Boletín Oficial, el gobierno comunicó que la AFIP cobrará 8% de IVA a determinados comerciantes que vendan servicios por plataformas. Esta medida afectará a monotributistas o no responsables inscriptos que superen los $200.000 al mes. El monto, se pagará por cada comisión que paguen los usuarios a las plataformas de comercio electrónico por las operaciones de venta online.

Así, los administradores de plataformas digitales que cobran comisiones por ser intermediarios quedan obligados a actuar como agentes de percepción bajo este régimen especial de ingreso. Estas mismas son: Mercado Libre, Pedidos Ya, Rapi, Despegar, Frávega, Whirlpool, Correo Oficial, entre otras de igual carácter.

Según el comunicado, esto se debe a que la actividad de comercio electrónico ha crecido exponencialmente, como así la incorporación de nuevos operadores que actúan como intermediarios de transacciones comerciales en las plataformas digitales. De esta manera, han detectado "nuevas modalidades de evasión". Por esto mismo, "resulta necesario realizar modificaciones al régimen a fin de intensificar los controles sobre las operaciones efectuadas mediante portales o aplicaciones “web”, adecuando las alícuotas que desalienten tales conductas disvaliosas, incorporando nuevos agentes de percepción y ampliando las operaciones alcanzadas".

Quienes serán alcanzados por esta medida son aquellos que, mediante “plataformas digitales”, vendan cosas muebles no registrables nuevas y/o usadas. También, aquellos prestadores/locadores de obras y/o servicios que: revistan en el impuesto al valor agregado la calidad de responsables inscriptos; se encuentren adheridos al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS) y que no acrediten la calidad de responsables inscriptos, de exentos o no alcanzados en el impuesto al valor agregado.

Estos mismos, pagarán este nuevo impuesto de valor agregado cuando las operaciones electrónicas bajo una misma plataforma digital tengan estas condiciones: que resulten iguales o superiores a la cantidad de DIEZ (10) y que el monto total de las operaciones resulte igual o superior a $200.000.