Jesús Escobar: “Cristina miente y da vergüenza ajena”

El candidato a presidente de la Nación por Libres del Sur y referente de ese partido en la provincia de Neuquén, Jesús Escobar, consideró que “escuchar a Cristina Kirchner hablar sobre los problemas de la Argentina da vergüenza ajena”. Agregó que, “en un momento en que buena parte de los argentinos no llega a fin de mes y millones comen una vez al día, para la vicepresidenta el problema principal que tenemos son las mafias y el Estado paralelo”.

“Que hable de mafias y a su vez defienda a Julio De Vido, culpable de la muerte de 52 personas en Once debido a la corrupción, no sólo es una tremenda contradicción de su parte, sino que muestra la liviandad con que aborda temas y hechos muy sensibles al sentir de la ciudadanía”, dijo el dirigente y cuestionó que la vicepresidenta critique al “partido judicial”, justo “en momentos en que acaba de ser condenada por corrupción”.

Durante un acto reciente, Jesús Escobar señaló que Cristina Fernández de Kirchner nada dice “del actual plan económico que lleva adelante el gobierno; que cuenta, obviamente, con su consentimiento”. También sostuvo que “miente descaradamente cuando expresa que está proscripta para ser candidata”, ya que “se puede presentar en las elecciones del 2023, pues la sentencia no está firme ni lo estará para ese entonces”.

“Doble discurso, mentiras, desviar la atención, todas maniobras y procedimientos propias de una clase política que no va más”, acusó Escobar para concluir que “hundieron al país y sólo les importan sus intereses y no los del pueblo; Cristina Fernández de Kirchner no es diferente a Macri, Massa, Larreta, Bullrich o Alberto Fernández; tampoco a Milei”.